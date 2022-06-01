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Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 01.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 01.06.2022
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска за 10 минут утром в среду обстреляли пять населенных пунктов Донецкой народной республики, включая Донецк, выпустив при этом 17 снарядов... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T08:28
2022-06-01T08:48
специальная военная операция на украине
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Украинские войска за 10 минут утром в среду обстреляли пять населенных пунктов Донецкой народной республики, включая Донецк, выпустив при этом 17 снарядов калибром 122 миллиметра и три мины калибра 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.55 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм; 07.55 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено 3 мины калибром 120 мм; 08.00 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм; 08.05 – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 122 мм; 08.05 – населенный пункт Георгиевка – населенный пункт Александровка: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220531/smerch-1792116889.html
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр
08:28 01.06.2022 (обновлено: 08:48 01.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, включая Донецк

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Украинские войска за 10 минут утром в среду обстреляли пять населенных пунктов Донецкой народной республики, включая Донецк, выпустив при этом 17 снарядов калибром 122 миллиметра и три мины калибра 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.55 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм; 07.55 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено 3 мины калибром 120 мм; 08.00 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм; 08.05 – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 122 мм; 08.05 – населенный пункт Георгиевка – населенный пункт Александровка: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Разрушенная школа в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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