https://ria.ru/20220601/obrazovanie-1792229544.html

Матвиенко заявила о необходимости реформы образования

Матвиенко заявила о необходимости реформы образования - РИА Новости, 01.06.2022

Матвиенко заявила о необходимости реформы образования

Интеграция России в Болонский процесс не состоялась, нужно выходить из этой системы, но не "уничтожать все дотла", стоит серьезнейшим образом пересмотреть... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T03:04

2022-06-01T03:04

2022-06-01T09:09

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МАПУТУ (Мозамбик), 1 июн - РИА Новости. Интеграция России в Болонский процесс не состоялась, нужно выходить из этой системы, но не "уничтожать все дотла", стоит серьезнейшим образом пересмотреть содержание российского образования и провести его реформу, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что вернуться в советскую систему образования уже невозможно.Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия намерена отказаться от Болонской системы и будет разрабатывать собственную модель высшего образования.По ее словам, сохранилась дискриминация российских дипломов и научных степеней, "мы потеряли все это лучшее, что было в нашей системе образования, и ничего не обрели полезного для России". Спикер СФ отметила, что российское образование отличалось своим фундаментом и тщательной подготовкой высококвалифицированных профессионалов."Мы, к сожалению, это потеряли. Поэтому дискуссия выходить из Болонского процесса или оставаться - она обоснована. Если бы вы спросили меня, я бы сказала, что, на мой взгляд, надо выходить, но это не значит, что сейчас мы должны все уничтожить дотла. Ни в коем случае, нельзя сейчас поддаваться эмоциям, отвечая на появившиеся веяния", - отметила Матвиенко."Безусловно, выход из Болонского процесса должен сопровождаться серьезной реформой отечественного образования… Здесь спешка неуместна, нужна широкая дискуссия с научным сообществом, с ректорским сообществом, и выработка плана пошаговых действий. Не надо сейчас быстро-быстро, так, для галочки. При этом нельзя взять и быстро вернуться в ту советскую систему. Это уже невозможно. За эти десятилетия многое изменилось, мир изменился и мы изменились. Поэтому (нужно - ред.) сохранить все то хорошее, чем гордилась наша система образования, но предложить содержательную форму. Надо серьезнейшим образом пересмотреть содержание нашего образования", - заключила она.Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система образования, кроме этих уровней, предусматривает подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ 5-6 лет. С 2024 года вступает в силу новый перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, который продолжил тенденцию приоритетности обучения в рамках специалитета и реализации образовательных программ длинного цикла (5-6 лет) при уменьшении программ бакалавриата и магистратуры и увеличении количества специальностей соответственно. В прежнем перечне программ бакалавриата было 186, а в новом перечне - 154. Специальностей было 125, стало 124.

https://radiosputnik.ria.ru/20220530/minobrnauki-1791799512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, навигатор абитуриента