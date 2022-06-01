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Научно-производственное объединение имени Лавочкина

Научно-производственное объединение имени Лавочкина - РИА Новости, 01.06.2022

Научно-производственное объединение имени Лавочкина

Акционерное общество "Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина" (АО "НПО Лавочкина") – ведущее предприятие ракетно-космической промышленности... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T03:59

2022-06-01T03:59

2022-06-01T03:59

справки

радиоастрон

роскосмос

химки

ссср

нпо имени с. а. лавочкина

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Акционерное общество "Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина" (АО "НПО Лавочкина") – ведущее предприятие ракетно-космической промышленности Российской Федерации. История предприятия ведет свой отсчет с 1937 года, когда по решению Совета Труда и Обороны СССР мебельная фабрика в подмосковных Химках была передана в Народный комиссариат оборонной промышленности для организации на ее базе авиационного производства. Приказом № 121 от 1 июня 1937 года вновь созданному авиационному заводу был присвоен номер 301. Эта дата считается официальным днем рождения НПО Лавочкина. Создание авиационного завода фактически положило начало образованию города Химки: одновременно с повышением производственных мощностей, развивалась инфраструктура, существенно увеличилась численность жителей. В 1937 году поселок Химки получил статус рабочего поселка, а в 1939 году стал городом. Задачей созданного авиационного завода № 301 стало освоение производства лицензионных французских легких истребителей "Кодрон". Позднее было получено и задание на выпуск учебно-тренировочного самолета УТ-2 конструкции Александра Яковлева. Эти самолеты собирались из деревянных конструкций. В мае 1939 года в СССР был проведен конкурс на создание новых боевых самолетов. Одним из лучших был признан проект скоростного истребителя ЛаГГ-1, разработанного Владимиром Горбуновым (начальник 4-го отдела 1-го Главного управления Наркомата авиационной промышленности), Семеном Лавочкиным и Михаилом Гудковым (инженеры этого отдела). Базой для создания опытных образцов этого самолета стал завод № 301. В сентябре 1939 года на заводе было создано опытно-конструкторское бюро (ОКБ), возглавляемое тремя главными конструкторами – Горбуновым, Лавочкиным, Гудковым. В начале 1940 года была закончена постройка опытного экземпляра самолета, известного как ЛаГГ-1, а в марте прошли его успешные испытательные полеты. После небольших доработок образец пошел в серийное производство под названием ЛаГГ-3. К этому времени вся работа по доводке самолета сосредоточилась в руках Лавочкина. Горбунов указанием наркомата был освобожден от руководства. Гудков занялся самостоятельной конструкторской деятельностью. Для обеспечения серийного производства ЛаГГ-3 Семен Лавочкин (с частью ОКБ) был переведен в ноябре 1940 года на завод № 21 в Горьком (ныне Нижний Новгород), где продолжил совершенствовать самолет. За годы Великой Отечественной войны (1941-1945) ОКБ Лавочкина разработало серийные истребители Ла-5, Ла-5ФН и Ла-7.Авиационный завод № 301 в октябре 1941 года из Химок был эвакуирован в Новосибирск, а на его месте образован ремонтный завод, проводивший в годы войны капитально-восстановительный ремонт боевых самолетов (в том числе непосредственно в воинских частях), а также сборку самолетов из привозных узлов. В 1945 году конструкторское бюро Лавочкина вернулось в Химки. Его опытной базой вновь стало воссозданное авиационное производство в Химках (снова как завод № 301). Семен Лавочкин возглавил ОКБ-301, в котором в конце 1940-х годов были разработаны многие опытные реактивные истребители, а также серийный истребитель Ла-15 и беспилотный аппарат Ла-17. В 1950-х годах в ОКБ-301 были также развернуты работы по ракетной технике: созданы комплексы зенитных управляемых ракет, межконтинентальная сверхзвуковая крылатая ракета "Буря" с маршевым прямоточным воздушно-реактивным двигателем. В 1960 году после смерти Семена Лавочкина предприятие в Химках получило новое название – Государственный союзный машиностроительный завод имени С.А. Лавочкина, а с 1970-х годов стало называться Научно-производственным объединением имени С.А. Лавочкина. С середины 1960-х годов предприятие специализируется на разработке беспилотных космических средств для исследований околоземного пространства, Луны, планет и малых тел Солнечной системы дистанционными и контактными методами и астрофизических наблюдений. На нем созданы автоматические космические аппараты и межпланетные станции серий "Луна", "Венера", "Марс", самоходные автоматические зонды (типа "Луноход" и др.), автоматические аппараты по международным проектам "Вега" и "Фобос", автоматические обсерватории "Астрон", "Гранат" и другие объекты космической техники. В 1980-1990-е годы были осуществлены успешные запуски разработанных на предприятии искусственных спутников Земли серии "Прогноз" для изучения механизма солнечно-земных связей и физических процессов в космической плазме. С середины 1990-х годов в НПО Лавочкина начались работы по созданию универсального разгонного блока "Фрегат" с двигательной установкой многократного запуска. В 2000 году состоялся его первый запуск в составе ракеты-носителя "Союз". С тех пор разгонные блоки "Фрегат" различных модификаций использовались более 100 раз для вывода на различные околоземные орбиты и отлетные траектории космических аппаратов как российского, так и зарубежного производства. В 2011 году на околоземную орбиту был выведен разработанный в НПО Лавочкина геостационарный гидрометеорологический космический аппарат "Электро-Л" № 1 с целью обеспечения оперативной гидрометеорологической информацией различных ведомств. Он являлся первым спутником в составе космической системы "Электро". В июле 2011 года начала свой полет созданная на предприятии орбитальная обсерватория "Спектр-Р", оснащенная космическим радиотелескопом (диаметр антенны – 10 метров). Аппарат выступал космической составляющей международного проекта "Радиоастрон". Он проработал в интересах научного сообщества в 2,5 раза дольше запланированного срока (до мая 2019 года) и перевыполнил все основные возложенные на него функции в качестве источника ценных научных данных о Вселенной. В 2021 году был запущен созданный в НПО Лавочкина первый российский спутник "Арктика-М" для мониторинга климата арктического региона. После завершения летных испытаний в сентябре того же года он был принят в эксплуатацию. В настоящее время НПО Лавочкина (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") – это динамично развивающаяся структура по проектированию, изготовлению, испытанию и комплексной отработке ключевых автоматических космических аппаратов социально-экономического назначения, для изучения дальнего космоса и проведения фундаментальных научных исследований. НПО Лавочкина также занимает лидирующие позиции в сфере изготовления разгонных блоков для ракет-носителей среднего класса для выведения космических аппаратов на различные околоземные орбиты и отлетные от Земли траектории. Среди перспективных направлений деятельности предприятия является создание орбитальных космических обсерваторий серии "Спектр", технические возможности которых позволяют исследовать Вселенную и получать уникальные научные астрофизические данные, а также разработка космических станций для полета на Марс и Луну. Генеральный директор предприятия – Владимир Колмыков. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

химки

ссср

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, радиоастрон, роскосмос, химки, ссср, нпо имени с. а. лавочкина