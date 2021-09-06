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"Роскосмос" принял в эксплуатацию спутник для мониторинга климата Арктики
"Роскосмос" принял в эксплуатацию спутник для мониторинга климата Арктики - РИА Новости, 06.09.2021
"Роскосмос" принял в эксплуатацию спутник для мониторинга климата Арктики
Летные испытания первого российского спутника "Арктика-М" для мониторинга климата арктического региона завершены, космический аппарат принят в эксплуатацию,... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:42
2021-09-06T16:42
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Летные испытания первого российского спутника "Арктика-М" для мониторинга климата арктического региона завершены, космический аппарат принят в эксплуатацию, сообщил "Роскосмос"."Госкомиссия рассмотрела результаты летных испытаний, принято решение испытания завершить, рекомендовано передать систему "Арктика-М" с космическим аппаратом "Арктика-М" номер 1 в эксплуатацию", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.Первый спутник "Арктика-М" был запущен в феврале 2021 года. Аппарат с расчетным сроком службы в семь лет создан в НПО Лавочкина. Он решает задачи оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Для этого спутник оборудован двумя многозональными сканирующими устройствами, которые будут делать многоспектральные изображения облачности и поверхности Земли в видимом и инфракрасных диапазонах.Кроме того, на "Арктике-М" установлен гелиогеофизический аппаратурный комплекс для контроля и прогноза вспышечной активности Солнца и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также аппаратура для ретрансляции метеоинформации и сигналов от аварийных радиобуев международной космической поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.Российская орбитальная группировка для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе будет состоять из двух спутников "Арктика-М". Это обеспечит круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана. Запуск второй "Арктики-М" намечается в 2023 году, еще трех спутников – в 2024-2025 годах. Им на смену после 2025 года предполагается отправить пять спутников нового поколения "Арктика-МП".
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роскосмос, космос - риа наука, арктика
16:42 06.09.2021
 
"Роскосмос" принял в эксплуатацию спутник для мониторинга климата Арктики

"Роскосмос": спутник "Арктика-М" для мониторинга климата Арктики принят в эксплуатацию

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкВид на скалу "Рубини" с полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
Вид на скалу Рубини с полярной станции Бухта Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Летные испытания первого российского спутника "Арктика-М" для мониторинга климата арктического региона завершены, космический аппарат принят в эксплуатацию, сообщил "Роскосмос".
"Госкомиссия рассмотрела результаты летных испытаний, принято решение испытания завершить, рекомендовано передать систему "Арктика-М" с космическим аппаратом "Арктика-М" номер 1 в эксплуатацию", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Первый спутник "Арктика-М" был запущен в феврале 2021 года. Аппарат с расчетным сроком службы в семь лет создан в НПО Лавочкина. Он решает задачи оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Для этого спутник оборудован двумя многозональными сканирующими устройствами, которые будут делать многоспектральные изображения облачности и поверхности Земли в видимом и инфракрасных диапазонах.
Кроме того, на "Арктике-М" установлен гелиогеофизический аппаратурный комплекс для контроля и прогноза вспышечной активности Солнца и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также аппаратура для ретрансляции метеоинформации и сигналов от аварийных радиобуев международной космической поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.
Российская орбитальная группировка для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе будет состоять из двух спутников "Арктика-М". Это обеспечит круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана. Запуск второй "Арктики-М" намечается в 2023 году, еще трех спутников – в 2024-2025 годах. Им на смену после 2025 года предполагается отправить пять спутников нового поколения "Арктика-МП".
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