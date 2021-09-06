https://ria.ru/20210906/sputnik-1748899029.html

"Роскосмос" принял в эксплуатацию спутник для мониторинга климата Арктики

"Роскосмос" принял в эксплуатацию спутник для мониторинга климата Арктики - РИА Новости, 06.09.2021

"Роскосмос" принял в эксплуатацию спутник для мониторинга климата Арктики

Летные испытания первого российского спутника "Арктика-М" для мониторинга климата арктического региона завершены, космический аппарат принят в эксплуатацию,... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T16:42

2021-09-06T16:42

2021-09-06T16:42

роскосмос

космос - риа наука

арктика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592705003_0:289:3072:2017_1920x0_80_0_0_97c98d18adc45153834eb09041fbe902.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Летные испытания первого российского спутника "Арктика-М" для мониторинга климата арктического региона завершены, космический аппарат принят в эксплуатацию, сообщил "Роскосмос"."Госкомиссия рассмотрела результаты летных испытаний, принято решение испытания завершить, рекомендовано передать систему "Арктика-М" с космическим аппаратом "Арктика-М" номер 1 в эксплуатацию", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.Первый спутник "Арктика-М" был запущен в феврале 2021 года. Аппарат с расчетным сроком службы в семь лет создан в НПО Лавочкина. Он решает задачи оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Для этого спутник оборудован двумя многозональными сканирующими устройствами, которые будут делать многоспектральные изображения облачности и поверхности Земли в видимом и инфракрасных диапазонах.Кроме того, на "Арктике-М" установлен гелиогеофизический аппаратурный комплекс для контроля и прогноза вспышечной активности Солнца и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также аппаратура для ретрансляции метеоинформации и сигналов от аварийных радиобуев международной космической поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.Российская орбитальная группировка для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе будет состоять из двух спутников "Арктика-М". Это обеспечит круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана. Запуск второй "Арктики-М" намечается в 2023 году, еще трех спутников – в 2024-2025 годах. Им на смену после 2025 года предполагается отправить пять спутников нового поколения "Арктика-МП".

https://ria.ru/20210721/sputnik-1742202147.html

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космос - риа наука, арктика