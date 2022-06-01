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Байден допустил возможность закупок российской нефти по ценам ниже рынка - РИА Новости, 02.06.2022
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Байден допустил возможность закупок российской нефти по ценам ниже рынка
Байден допустил возможность закупок российской нефти по ценам ниже рынка - РИА Новости, 02.06.2022
Байден допустил возможность закупок российской нефти по ценам ниже рынка
Президент США Джо Байден заявил, что на Западе обсуждается возможность закупок российской нефти по цене ниже рыночной вместо отказа от ее импорта. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-01T23:00
2022-06-02T02:10
экономика
сша
джо байден
украина
европа
владимир путин
россия
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ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что на Западе обсуждается возможность закупок российской нефти по цене ниже рыночной вместо отказа от ее импорта.Он утверждает, что Вашингтон вместе с союзниками ищет варианты сдержать цены на топливо, которые растут на фоне конфликта на Украине и антироссийских санкций, все больше затрагивающих поставки энергоносителей.Вашингтон совместно с союзниками вскоре после начала российской спецоперации на Украине ввел несколько масштабных пакетов санкций. От этих ограничений сильно пострадали сами США: там резко выросли цены на топливо, инфляция достигла рекордных значений, а в магазинах стал наблюдаться дефицит ряда категорий товаров. Все это отразилось и на рейтингах действующего главы государства, чья популярность среди сограждан в последние месяцы регулярно обновляет антирекорды.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220531/neft-1791914389.html
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экономика, сша, джо байден, украина, европа, владимир путин, россия
23:00 01.06.2022 (обновлено: 02:10 02.06.2022)
 
Байден допустил возможность закупок российской нефти по ценам ниже рынка

Президент США Байден допустил возможность новых закупок нефти у России по ценам ниже рынка

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка в Республике Татарстан
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Республике Татарстан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что на Западе обсуждается возможность закупок российской нефти по цене ниже рыночной вместо отказа от ее импорта.
Он утверждает, что Вашингтон вместе с союзниками ищет варианты сдержать цены на топливо, которые растут на фоне конфликта на Украине и антироссийских санкций, все больше затрагивающих поставки энергоносителей.
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"У вас есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти. Идут активные размышления, что можно сделать, может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене", — сказал Байден, отвечая на вопросы журналистов.

Вашингтон совместно с союзниками вскоре после начала российской спецоперации на Украине ввел несколько масштабных пакетов санкций. От этих ограничений сильно пострадали сами США: там резко выросли цены на топливо, инфляция достигла рекордных значений, а в магазинах стал наблюдаться дефицит ряда категорий товаров. Все это отразилось и на рейтингах действующего главы государства, чья популярность среди сограждан в последние месяцы регулярно обновляет антирекорды.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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ЭкономикаСШАДжо БайденУкраинаЕвропаВладимир ПутинРоссия
 
 
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