https://ria.ru/20220601/neft-1792490835.html

Байден допустил возможность закупок российской нефти по ценам ниже рынка

Байден допустил возможность закупок российской нефти по ценам ниже рынка - РИА Новости, 02.06.2022

Байден допустил возможность закупок российской нефти по ценам ниже рынка

Президент США Джо Байден заявил, что на Западе обсуждается возможность закупок российской нефти по цене ниже рыночной вместо отказа от ее импорта. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-01T23:00

2022-06-01T23:00

2022-06-02T02:10

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джо байден

украина

европа

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что на Западе обсуждается возможность закупок российской нефти по цене ниже рыночной вместо отказа от ее импорта.Он утверждает, что Вашингтон вместе с союзниками ищет варианты сдержать цены на топливо, которые растут на фоне конфликта на Украине и антироссийских санкций, все больше затрагивающих поставки энергоносителей.Вашингтон совместно с союзниками вскоре после начала российской спецоперации на Украине ввел несколько масштабных пакетов санкций. От этих ограничений сильно пострадали сами США: там резко выросли цены на топливо, инфляция достигла рекордных значений, а в магазинах стал наблюдаться дефицит ряда категорий товаров. Все это отразилось и на рейтингах действующего главы государства, чья популярность среди сограждан в последние месяцы регулярно обновляет антирекорды.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220531/neft-1791914389.html

https://ria.ru/20220601/bayden-1792233612.html

сша

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экономика, сша, джо байден, украина, европа, владимир путин, россия