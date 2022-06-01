https://ria.ru/20220601/nazarov-1792258602.html

Актер Дмитрий Назаров опроверг слухи о своей госпитализации

Актер Дмитрий Назаров опроверг слухи о своей госпитализации - РИА Новости, 01.06.2022

Актер Дмитрий Назаров опроверг слухи о своей госпитализации

Актёр Дмитрий Назаров опроверг РИА Новости информацию о своей госпитализации, назвав сообщения в СМИ "сплетнями". РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:06

2022-06-01T10:06

2022-06-01T10:13

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Актёр Дмитрий Назаров опроверг РИА Новости информацию о своей госпитализации, назвав сообщения в СМИ "сплетнями".Ранее в СМИ сообщили, что Назаров госпитализирован в кардиоцентр в Москве."Да ну, глупости, ну что вы слушаете всякие сплетни", - сказал Назаров, отметив, что у него всё замечательно.Дмитрий Назаров - актер театра и кино, телеведущий. Известен по роли шеф-повара Виктора Баринова в сериале "Кухня".

https://ria.ru/20220204/scherbakov-1771099720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, москва, здоровье - общество