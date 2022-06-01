https://ria.ru/20220601/nazarov-1792258602.html
Актер Дмитрий Назаров опроверг слухи о своей госпитализации
Актер Дмитрий Назаров опроверг слухи о своей госпитализации - РИА Новости, 01.06.2022
Актер Дмитрий Назаров опроверг слухи о своей госпитализации
Актёр Дмитрий Назаров опроверг РИА Новости информацию о своей госпитализации, назвав сообщения в СМИ "сплетнями". РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:06
2022-06-01T10:06
2022-06-01T10:13
культура
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Актёр Дмитрий Назаров опроверг РИА Новости информацию о своей госпитализации, назвав сообщения в СМИ "сплетнями".Ранее в СМИ сообщили, что Назаров госпитализирован в кардиоцентр в Москве."Да ну, глупости, ну что вы слушаете всякие сплетни", - сказал Назаров, отметив, что у него всё замечательно.Дмитрий Назаров - актер театра и кино, телеведущий. Известен по роли шеф-повара Виктора Баринова в сериале "Кухня".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, москва, здоровье - общество
10:06 01.06.2022 (обновлено: 10:13 01.06.2022)
Актер Дмитрий Назаров опроверг слухи о своей госпитализации
Актер Дмитрий Назаров назвал слухи о своей госпитализации сплетнями
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Актёр Дмитрий Назаров опроверг РИА Новости информацию о своей госпитализации, назвав сообщения в СМИ "сплетнями".
Ранее в СМИ сообщили, что Назаров госпитализирован в кардиоцентр в Москве
.
"Да ну, глупости, ну что вы слушаете всякие сплетни", - сказал Назаров, отметив, что у него всё замечательно.
Дмитрий Назаров - актер театра и кино, телеведущий. Известен по роли шеф-повара Виктора Баринова в сериале "Кухня".