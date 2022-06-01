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Актер Дмитрий Назаров опроверг слухи о своей госпитализации - РИА Новости, 01.06.2022
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Культура
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Актер Дмитрий Назаров опроверг слухи о своей госпитализации
Актер Дмитрий Назаров опроверг слухи о своей госпитализации - РИА Новости, 01.06.2022
Актер Дмитрий Назаров опроверг слухи о своей госпитализации
Актёр Дмитрий Назаров опроверг РИА Новости информацию о своей госпитализации, назвав сообщения в СМИ "сплетнями". РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:06
2022-06-01T10:13
культура
новости культуры
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Актёр Дмитрий Назаров опроверг РИА Новости информацию о своей госпитализации, назвав сообщения в СМИ "сплетнями".Ранее в СМИ сообщили, что Назаров госпитализирован в кардиоцентр в Москве."Да ну, глупости, ну что вы слушаете всякие сплетни", - сказал Назаров, отметив, что у него всё замечательно.Дмитрий Назаров - актер театра и кино, телеведущий. Известен по роли шеф-повара Виктора Баринова в сериале "Кухня".
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новости культуры, москва, здоровье - общество
10:06 01.06.2022 (обновлено: 10:13 01.06.2022)
 
Актер Дмитрий Назаров опроверг слухи о своей госпитализации

Актер Дмитрий Назаров назвал слухи о своей госпитализации сплетнями

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Назаров
Актер Дмитрий Назаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Дмитрий Назаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Актёр Дмитрий Назаров опроверг РИА Новости информацию о своей госпитализации, назвав сообщения в СМИ "сплетнями".
Ранее в СМИ сообщили, что Назаров госпитализирован в кардиоцентр в Москве.
"Да ну, глупости, ну что вы слушаете всякие сплетни", - сказал Назаров, отметив, что у него всё замечательно.
Дмитрий Назаров - актер театра и кино, телеведущий. Известен по роли шеф-повара Виктора Баринова в сериале "Кухня".
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