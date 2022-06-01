https://ria.ru/20220601/nayman-1792406165.html
СМИ сообщили о задержании на Украине экс-участника боев в Донбассе
СМИ сообщили о задержании на Украине экс-участника боев в Донбассе - РИА Новости, 01.06.2022
СМИ сообщили о задержании на Украине экс-участника боев в Донбассе
Бывшего участника боевых действий в Донбассе Михаила Наймана задержали в Днепропетровской области Украины по подозрению в нападении на военнослужащих и... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:41
2022-06-01T16:41
2022-06-01T16:41
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
донбасс
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Бывшего участника боевых действий в Донбассе Михаила Наймана задержали в Днепропетровской области Украины по подозрению в нападении на военнослужащих и похищении у них автомобилей и оружия, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах."В Днепропетровской области на блокпосту задержан ветеран АТО ("антитеррористической операции", так Киев называл начатую им военную операцию в Донбассе - ред.) Михаил Майман, который после начала войны фигурировал в СМИ как командир батальона Архангела Михаила", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".По данным источников "Страны", задержание связано с инцидентом, который произошел во вторник на заправке "Окко" в Днепропетровской области по трассе Знаменка – Луганск – Зварино. Там несколько людей, одетых в гражданское, представившись сотрудниками Службы безопасности Украины, совершили нападение на военнослужащих. В результате у военных похитили автоматы и автомобили.
https://ria.ru/20220531/ukraina-1792123532.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, донбасс, украина
СМИ сообщили о задержании на Украине экс-участника боев в Донбассе
"Страна.ua" сообщила о задержании на Украине экс-участника боев в Донбассе Наймана