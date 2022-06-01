https://ria.ru/20220601/nayman-1792406165.html

СМИ сообщили о задержании на Украине экс-участника боев в Донбассе

СМИ сообщили о задержании на Украине экс-участника боев в Донбассе - РИА Новости, 01.06.2022

СМИ сообщили о задержании на Украине экс-участника боев в Донбассе

Бывшего участника боевых действий в Донбассе Михаила Наймана задержали в Днепропетровской области Украины по подозрению в нападении на военнослужащих и... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T16:41

2022-06-01T16:41

2022-06-01T16:41

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

донбасс

украина

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Бывшего участника боевых действий в Донбассе Михаила Наймана задержали в Днепропетровской области Украины по подозрению в нападении на военнослужащих и похищении у них автомобилей и оружия, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах."В Днепропетровской области на блокпосту задержан ветеран АТО ("антитеррористической операции", так Киев называл начатую им военную операцию в Донбассе - ред.) Михаил Майман, который после начала войны фигурировал в СМИ как командир батальона Архангела Михаила", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".По данным источников "Страны", задержание связано с инцидентом, который произошел во вторник на заправке "Окко" в Днепропетровской области по трассе Знаменка – Луганск – Зварино. Там несколько людей, одетых в гражданское, представившись сотрудниками Службы безопасности Украины, совершили нападение на военнослужащих. В результате у военных похитили автоматы и автомобили.

https://ria.ru/20220531/ukraina-1792123532.html

днепропетровская область

донбасс

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, днепропетровская область, донбасс, украина