https://ria.ru/20220601/natsionalisty-1792284284.html

Российская авиация уничтожила более 140 украинских националистов за сутки

Российская авиация уничтожила более 140 украинских националистов за сутки - РИА Новости, 01.06.2022

Российская авиация уничтожила более 140 украинских националистов за сутки

Авиация РФ за сутки уничтожила 140 боевиков Украины, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:32

2022-06-01T11:32

2022-06-01T11:38

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

россия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Авиация РФ за сутки уничтожила 140 боевиков Украины, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления, а также 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - рассказал генерал.Кроме того, уточнил Конашенков, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражен 61 район сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск."Всего в результате ударов авиации уничтожено более 140 националистов, а также девять танков и боевых машин пехоты, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", шесть артиллерийских орудий и минометов, 13 автомобилей ВСУ различного предназначения и один зенитный ракетный комплекс "ОСА-АКМ", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

https://ria.ru/20220601/izyum-1792066172.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, россия