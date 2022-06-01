https://ria.ru/20220601/natsionalisty-1792284284.html
Российская авиация уничтожила более 140 украинских националистов за сутки
Российская авиация уничтожила более 140 украинских националистов за сутки - РИА Новости, 01.06.2022
Российская авиация уничтожила более 140 украинских националистов за сутки
Авиация РФ за сутки уничтожила 140 боевиков Украины, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:32
2022-06-01T11:32
2022-06-01T11:38
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Авиация РФ за сутки уничтожила 140 боевиков Украины, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления, а также 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - рассказал генерал.Кроме того, уточнил Конашенков, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражен 61 район сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск."Всего в результате ударов авиации уничтожено более 140 националистов, а также девять танков и боевых машин пехоты, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", шесть артиллерийских орудий и минометов, 13 автомобилей ВСУ различного предназначения и один зенитный ракетный комплекс "ОСА-АКМ", - сообщил официальный представитель Минобороны России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, россия
11:32 01.06.2022 (обновлено: 11:38 01.06.2022)
Российская авиация уничтожила более 140 украинских националистов за сутки
Минобороны: российская авиация уничтожила более 140 украинских националистов за сутки
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Авиация РФ за сутки уничтожила 140 боевиков Украины, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России
поражены пять пунктов управления, а также 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ
", - рассказал генерал.
Кроме того, уточнил Конашенков, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражен 61 район сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск.
"Всего в результате ударов авиации уничтожено более 140 националистов, а также девять танков и боевых машин пехоты, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", шесть артиллерийских орудий и минометов, 13 автомобилей ВСУ различного предназначения и один зенитный ракетный комплекс "ОСА-АКМ", - сообщил официальный представитель Минобороны России.