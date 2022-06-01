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НАТО создает точки напряженности на границах России и Китая, заявил МИД - РИА Новости, 01.06.2022
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НАТО создает точки напряженности на границах России и Китая, заявил МИД
НАТО создает точки напряженности на границах России и Китая, заявил МИД - РИА Новости, 01.06.2022
НАТО создает точки напряженности на границах России и Китая, заявил МИД
Страны НАТО заходят в Азию, создавая точки напряжённости по всей территории границ России и Китая, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:45
2022-06-01T10:45
политика
нато
россия
китай
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МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Страны НАТО заходят в Азию, создавая точки напряжённости по всей территории границ России и Китая, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов."Речь идёт о заведении НАТО в Азию, соответственно, создании проблемных точек по всему периметру границ России и Китая, запуске очередной гонки вооружений, которая, очевидно, чревата полной разбалансировкой сложившейся в Азии после холодной войны системы региональной безопасности", - отметил дипломат в ходе конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
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политика, нато, россия, китай
10:45 01.06.2022
 
НАТО создает точки напряженности на границах России и Китая, заявил МИД

Замглавы МИД Моргулов: НАТО создает точки напряженности на границах России и Китая

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Страны НАТО заходят в Азию, создавая точки напряжённости по всей территории границ России и Китая, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.
"Речь идёт о заведении НАТО в Азию, соответственно, создании проблемных точек по всему периметру границ России и Китая, запуске очередной гонки вооружений, которая, очевидно, чревата полной разбалансировкой сложившейся в Азии после холодной войны системы региональной безопасности", - отметил дипломат в ходе конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
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