https://ria.ru/20220601/nato-1792270280.html

НАТО создает точки напряженности на границах России и Китая, заявил МИД

НАТО создает точки напряженности на границах России и Китая, заявил МИД - РИА Новости, 01.06.2022

НАТО создает точки напряженности на границах России и Китая, заявил МИД

Страны НАТО заходят в Азию, создавая точки напряжённости по всей территории границ России и Китая, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:45

2022-06-01T10:45

2022-06-01T10:45

политика

нато

россия

китай

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МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Страны НАТО заходят в Азию, создавая точки напряжённости по всей территории границ России и Китая, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов."Речь идёт о заведении НАТО в Азию, соответственно, создании проблемных точек по всему периметру границ России и Китая, запуске очередной гонки вооружений, которая, очевидно, чревата полной разбалансировкой сложившейся в Азии после холодной войны системы региональной безопасности", - отметил дипломат в ходе конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".

https://ria.ru/20220530/nato-1791876555.html

россия

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, нато, россия, китай