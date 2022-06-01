https://ria.ru/20220601/moskva-1792230983.html

В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в июне

В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в июне - РИА Новости, 01.06.2022

В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в июне

Среднемесячная температура воздуха в июне в Москве составит около 17 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T03:40

2022-06-01T03:40

2022-06-01T03:41

общество

москва

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Среднемесячная температура воздуха в июне в Москве составит около 17 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова."Среднемесячная температура в июне в Москве ожидается около 17 градусов. Средняя температура ночью будет 10-12 градусов, днем – 22-23", - сказала Макарова.Метеоролог добавила, что погода в Москве в июне будет неустойчивой, однако колебания будут проходить в небольших пределах, близких к климатической норме. В среднем в Москве в июне ожидается 77 миллиметров осадков.

https://ria.ru/20220531/tsvetenie-1792095414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва