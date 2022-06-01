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В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в июне - РИА Новости, 01.06.2022
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В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в июне
В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в июне - РИА Новости, 01.06.2022
В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в июне
Среднемесячная температура воздуха в июне в Москве составит около 17 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T03:40
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общество
москва
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Среднемесячная температура воздуха в июне в Москве составит около 17 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова."Среднемесячная температура в июне в Москве ожидается около 17 градусов. Средняя температура ночью будет 10-12 градусов, днем – 22-23", - сказала Макарова.Метеоролог добавила, что погода в Москве в июне будет неустойчивой, однако колебания будут проходить в небольших пределах, близких к климатической норме. В среднем в Москве в июне ожидается 77 миллиметров осадков.
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общество, москва
03:40 01.06.2022 (обновлено: 03:41 01.06.2022)
 
В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в июне

Метеоролог Макарова: среднемесячная температура в Москве в июне составит около 17 градусов

© Рамиль СитдиковЛюди катаются на самокатах в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Люди катаются на самокатах в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© Рамиль Ситдиков
Люди катаются на самокатах в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Среднемесячная температура воздуха в июне в Москве составит около 17 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.
"Среднемесячная температура в июне в Москве ожидается около 17 градусов. Средняя температура ночью будет 10-12 градусов, днем – 22-23", - сказала Макарова.
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Метеоролог добавила, что погода в Москве в июне будет неустойчивой, однако колебания будут проходить в небольших пределах, близких к климатической норме. В среднем в Москве в июне ожидается 77 миллиметров осадков.
 
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