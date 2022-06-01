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Морпехи 18-го батальона ВМС Украины пожаловались на преступные приказы
Морпехи 18-го батальона ВМС Украины пожаловались на преступные приказы - РИА Новости, 01.06.2022
Морпехи 18-го батальона ВМС Украины пожаловались на преступные приказы
Солдаты 18-го батальона морской пехоты украинской армии записали жалобу на руководство подразделения. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:39
2022-06-01T13:39
2022-06-01T16:28
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Солдаты 18-го батальона морской пехоты украинской армии записали жалобу на руководство подразделения.На видео солдаты "обращаются к обществу за помощью" с просьбой "повлиять на высшее руководство батальона и бригады за их преступные приказы". Ролик опубликовал в Telegram лишенный мандата экс-депутат Рады Илья Кива."Итог вчерашнего "успешного" наступления на Херсон — обращение солдат ВСУ отдельного 18-го батальона морской пехоты к Зеленскому с отказом дальше "наступать" и выполнять преступные приказы, приводящие к потерям среди личного состава", — написал он.Один из героев видео утверждает, что его подразделение за четыре дня потеряло минимум 80 человек ранеными и убитыми. По его словам, людей, которые говорили правду, забирали и увозили в неизвестном направлении. Боец заявил, что командование считает эту группу военнослужащих предателями.Ранее о жалобах бойцов территориальной обороны на отсутствие подготовки и вооружений писало американское издание The Washington Post. Также украинские СМИ писали о череде бунтов из-за отправки неподготовленных подразделений на передовую. В частности, к властям обращались бойцы 101-й и 115-й бригад.
https://radiosputnik.ria.ru/20220531/kiva-1791970259.html
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Обращение солдат ВСУ к Зеленскому после неудачного наступления на Херсон
Итог вчерашнего "успешного" наступления на Херсон - обращение солдат ВСУ, отдельного 18 батальона морской пехоты, к Зеленскому - с отказом дальше "наступать" и выполнять преступные приказы, приводящие к потерям среди личного состава.
2022-06-01T13:39
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PT1M04S
РИА Новости
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в мире, владимир путин, украина, херсон, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны украины
13:39 01.06.2022 (обновлено: 16:28 01.06.2022)
Морпехи 18-го батальона ВМС Украины пожаловались на преступные приказы
Морпехи 18-го батальона ВМС Украины отказались выполнять приказы из-за больших потерь