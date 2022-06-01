https://ria.ru/20220601/morpekh-1792334688.html

Морпехи 18-го батальона ВМС Украины пожаловались на преступные приказы

Морпехи 18-го батальона ВМС Украины пожаловались на преступные приказы - РИА Новости, 01.06.2022

Морпехи 18-го батальона ВМС Украины пожаловались на преступные приказы

Солдаты 18-го батальона морской пехоты украинской армии записали жалобу на руководство подразделения. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:39

2022-06-01T13:39

2022-06-01T16:28

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

херсон

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792334262_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cdbcb8d8fb0545188e337e57071541f1.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Солдаты 18-го батальона морской пехоты украинской армии записали жалобу на руководство подразделения.На видео солдаты "обращаются к обществу за помощью" с просьбой "повлиять на высшее руководство батальона и бригады за их преступные приказы". Ролик опубликовал в Telegram лишенный мандата экс-депутат Рады Илья Кива."Итог вчерашнего "успешного" наступления на Херсон — обращение солдат ВСУ отдельного 18-го батальона морской пехоты к Зеленскому с отказом дальше "наступать" и выполнять преступные приказы, приводящие к потерям среди личного состава", — написал он.Один из героев видео утверждает, что его подразделение за четыре дня потеряло минимум 80 человек ранеными и убитыми. По его словам, людей, которые говорили правду, забирали и увозили в неизвестном направлении. Боец заявил, что командование считает эту группу военнослужащих предателями.Ранее о жалобах бойцов территориальной обороны на отсутствие подготовки и вооружений писало американское издание The Washington Post. Также украинские СМИ писали о череде бунтов из-за отправки неподготовленных подразделений на передовую. В частности, к властям обращались бойцы 101-й и 115-й бригад.

https://radiosputnik.ria.ru/20220531/kiva-1791970259.html

украина

херсон

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обращение солдат ВСУ к Зеленскому после неудачного наступления на Херсон Итог вчерашнего "успешного" наступления на Херсон - обращение солдат ВСУ, отдельного 18 батальона морской пехоты, к Зеленскому - с отказом дальше "наступать" и выполнять преступные приказы, приводящие к потерям среди личного состава. 2022-06-01T13:39 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, украина, херсон, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны украины