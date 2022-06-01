https://ria.ru/20220601/moravetskiy-1792469083.html
Моравецкий заявил, что Россия "в ужасе" от польско-украинских отношений
Моравецкий заявил, что Россия "в ужасе" от польско-украинских отношений - РИА Новости, 01.06.2022
Моравецкий заявил, что Россия "в ужасе" от польско-украинских отношений
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уверен, что Россия испытывает ужас от тесноты отношений Варшавы с Киевом. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T19:55
2022-06-01T19:55
2022-06-01T20:18
в мире
польша
украина
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уверен, что Россия испытывает ужас от тесноты отношений Варшавы с Киевом."Россия в ужасе от польско-украинских отношений: как эти отношения растут и крепнут, как мы можем строить будущее, опираясь на настоящее, как укрепляется все больше проявляющийся потенциал", - заявил Моравецкий на пресс-конференции в Киеве.При этом польский премьер считает, что польская и украинская экономики являются взаимодополняющими. "Восемьдесят миллионов человек, огромная территория, взаимодействующие между собой экономики, которые во многом дополняют друг друга. Они, конечно, конкурируют, так как у нас свободный рынок, но мы взаимодополняющие страны", - заявил он."Этот потенциал увидели в Кремле, это наше сотрудничество, так быстро формирующееся в такие короткие сроки в такое сложное время", - заявил Моравецкий, отметив, что польско-украинское сотрудничество "создает совершенно новую перспективу", о которой раньше можно "было только мечтать".В конце апреля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР. По словам Нарышкина, "миротворческий контингент" Польши планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с ВС России минимальна.
https://ria.ru/20220601/opruzhie-1792468002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, матеуш моравецкий
19:55 01.06.2022 (обновлено: 20:18 01.06.2022)
Моравецкий заявил, что Россия "в ужасе" от польско-украинских отношений
Премьер Польши Моравецкий: Россия испытывает ужас от тесноты отношений Варшавы с Киевом
ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уверен, что Россия испытывает ужас от тесноты отношений Варшавы с Киевом.
"Россия в ужасе от польско-украинских отношений: как эти отношения растут и крепнут, как мы можем строить будущее, опираясь на настоящее, как укрепляется все больше проявляющийся потенциал", - заявил Моравецкий на пресс-конференции в Киеве
.
При этом польский премьер считает, что польская и украинская экономики являются взаимодополняющими. "Восемьдесят миллионов человек, огромная территория, взаимодействующие между собой экономики, которые во многом дополняют друг друга. Они, конечно, конкурируют, так как у нас свободный рынок, но мы взаимодополняющие страны", - заявил он.
"Этот потенциал увидели в Кремле, это наше сотрудничество, так быстро формирующееся в такие короткие сроки в такое сложное время", - заявил Моравецкий, отметив, что польско-украинское сотрудничество "создает совершенно новую перспективу", о которой раньше можно "было только мечтать".
В конце апреля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
заявил, что Вашингтон
и Варшава
прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши
над "историческими владениями" на Украине
. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР
. По словам Нарышкина, "миротворческий контингент" Польши планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с ВС России
минимальна.