https://ria.ru/20220601/moldaviya-1792494455.html
Кишинев заявил, что политический диалог с Москвой практически прерван
Кишинев заявил, что политический диалог с Москвой практически прерван - РИА Новости, 02.06.2022
Кишинев заявил, что политический диалог с Москвой практически прерван
Молдавия после 24 февраля практически прервала политический диалог с Россией, заявил в среду министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-01T23:55
2022-06-01T23:55
2022-06-02T01:53
россия
молдавия
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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КИШИНЕВ, 1 июн – РИА Новости. Молдавия после 24 февраля практически прервала политический диалог с Россией, заявил в среду министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску."С момента военных действий на Украине политический диалог с Россией практически прерван. Но диалог продолжается на дипломатическом уровне. Посольство России продолжает свою работу в Молдавии, мы обмениваемся сообщениями. Есть взаимодействие госсекретаря с послом РФ. Это параметры наших отношений с Россией на данный момент", - сказал он в эфире кишиневской студии румынского телеканала TVR.По его словам, политический диалог Кишинева с Москвой и до 24 февраля не был интенсивным."Были осенью прошлого года несколько визитов в Москву и мой, и вице-премьера Андрея Спыну, и бывшего вице-премьера по реинтеграции Владислава Кульминского. И пока все", - добавил Попеску.
https://ria.ru/20220601/rusofobiya-1792484395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
23:55 01.06.2022 (обновлено: 01:53 02.06.2022)
Кишинев заявил, что политический диалог с Москвой практически прерван
Глава МИД Молдавии Попеску: Кишинев практически прервал политический диалог с Москвой