https://ria.ru/20220601/moldaviya-1792494455.html

Кишинев заявил, что политический диалог с Москвой практически прерван

Кишинев заявил, что политический диалог с Москвой практически прерван - РИА Новости, 02.06.2022

Кишинев заявил, что политический диалог с Москвой практически прерван

Молдавия после 24 февраля практически прервала политический диалог с Россией, заявил в среду министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-01T23:55

2022-06-01T23:55

2022-06-02T01:53

россия

молдавия

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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КИШИНЕВ, 1 июн – РИА Новости. Молдавия после 24 февраля практически прервала политический диалог с Россией, заявил в среду министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску."С момента военных действий на Украине политический диалог с Россией практически прерван. Но диалог продолжается на дипломатическом уровне. Посольство России продолжает свою работу в Молдавии, мы обмениваемся сообщениями. Есть взаимодействие госсекретаря с послом РФ. Это параметры наших отношений с Россией на данный момент", - сказал он в эфире кишиневской студии румынского телеканала TVR.По его словам, политический диалог Кишинева с Москвой и до 24 февраля не был интенсивным."Были осенью прошлого года несколько визитов в Москву и мой, и вице-премьера Андрея Спыну, и бывшего вице-премьера по реинтеграции Владислава Кульминского. И пока все", - добавил Попеску.

https://ria.ru/20220601/rusofobiya-1792484395.html

россия

молдавия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, молдавия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)