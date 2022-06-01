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Кишинев заявил, что политический диалог с Москвой практически прерван - РИА Новости, 02.06.2022
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Кишинев заявил, что политический диалог с Москвой практически прерван
Кишинев заявил, что политический диалог с Москвой практически прерван - РИА Новости, 02.06.2022
Кишинев заявил, что политический диалог с Москвой практически прерван
Молдавия после 24 февраля практически прервала политический диалог с Россией, заявил в среду министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-01T23:55
2022-06-02T01:53
россия
молдавия
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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КИШИНЕВ, 1 июн – РИА Новости. Молдавия после 24 февраля практически прервала политический диалог с Россией, заявил в среду министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску."С момента военных действий на Украине политический диалог с Россией практически прерван. Но диалог продолжается на дипломатическом уровне. Посольство России продолжает свою работу в Молдавии, мы обмениваемся сообщениями. Есть взаимодействие госсекретаря с послом РФ. Это параметры наших отношений с Россией на данный момент", - сказал он в эфире кишиневской студии румынского телеканала TVR.По его словам, политический диалог Кишинева с Москвой и до 24 февраля не был интенсивным."Были осенью прошлого года несколько визитов в Москву и мой, и вице-премьера Андрея Спыну, и бывшего вице-премьера по реинтеграции Владислава Кульминского. И пока все", - добавил Попеску.
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россия, молдавия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
23:55 01.06.2022 (обновлено: 01:53 02.06.2022)
 
Кишинев заявил, что политический диалог с Москвой практически прерван

Глава МИД Молдавии Попеску: Кишинев практически прервал политический диалог с Москвой

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкФлаги Молдавии и России
Флаги Молдавии и России - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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КИШИНЕВ, 1 июн – РИА Новости. Молдавия после 24 февраля практически прервала политический диалог с Россией, заявил в среду министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.
"С момента военных действий на Украине политический диалог с Россией практически прерван. Но диалог продолжается на дипломатическом уровне. Посольство России продолжает свою работу в Молдавии, мы обмениваемся сообщениями. Есть взаимодействие госсекретаря с послом РФ. Это параметры наших отношений с Россией на данный момент", - сказал он в эфире кишиневской студии румынского телеканала TVR.
По его словам, политический диалог Кишинева с Москвой и до 24 февраля не был интенсивным.
"Были осенью прошлого года несколько визитов в Москву и мой, и вице-премьера Андрея Спыну, и бывшего вице-премьера по реинтеграции Владислава Кульминского. И пока все", - добавил Попеску.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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РоссияМолдавияМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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