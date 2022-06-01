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Российские миллиардеры с начала года потеряли 41,48 миллиарда долларов - РИА Новости, 01.06.2022
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Российские миллиардеры с начала года потеряли 41,48 миллиарда долларов
Российские миллиардеры с начала года потеряли 41,48 миллиарда долларов - РИА Новости, 01.06.2022
Российские миллиардеры с начала года потеряли 41,48 миллиарда долларов
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России упало с начала года на 41,48 миллиарда долларов, а больше всех потерял совладелец "Новатэка" и... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:59
2022-06-01T10:59
экономика
владимир потанин
леонид михельсон
владимир лисин
россия
новатэк
новолипецкий металлургический комбинат
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России упало с начала года на 41,48 миллиарда долларов, а больше всех потерял совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние сократилось почти на 7,06 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 25 граждан РФ. Их общее состояние на 1 июня составляло 341,51 миллиарда долларов.Самый богатый из них - один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, которому с начала года удалось увеличить состояние - на 3,89 миллиарда долларов, до 34,7 миллиарда. Заметно сократилось состояние совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона, который занимает второе место в рейтинге, - на 6,65 миллиарда долларов, до 25,8 миллиарда. Бенефициар НЛМК Владимир Лисин, занимающий третье место, с начала года обеднел на 4,05 миллиарда долларов (состояние оценивается в 24 миллиарда).На четвертом месте находится совладелец "Северстали" Алексей Мордашов, чье состояние упало на 5,11 миллиарда долларов, до 23,7 миллиарда. Пятую позицию занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние с начала года сократилось на 233 миллиона долларов и сейчас оценивается в 21 миллиард. Шестой в списке - совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов (отказался от полномочий члена совета директоров и досрочно сложил полномочия президента компании), он потерял 3,27 миллиарда долларов и теперь у него 18,5 миллиарда.Седьмым в списке стал бывший основной бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев с 9 марта, подпав под санкции ЕС) - его состояние уменьшилось на 806 миллионов долларов, до 16,7 миллиарда. На восьмом месте находится основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг с состоянием в 15,8 миллиарда долларов, которое с начала года уменьшилось на 2,66 миллиарда.Состояние Тимченко с его крупнейшими потерями теперь оценивается в 15,4 миллиарда долларов. А десятку лидеров замыкает Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние сократилось на 348 миллионов долларов, до 13,6 миллиарда.
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экономика, владимир потанин, леонид михельсон, владимир лисин, россия, новатэк, новолипецкий металлургический комбинат
10:59 01.06.2022
 
Российские миллиардеры с начала года потеряли 41,48 миллиарда долларов

Состояние российских миллиардеры с начала года уменьшилось на 41,48 миллиарда долларов

© Фото : Karolina Grabowska/PexelsАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : Karolina Grabowska/Pexels
Американские доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России упало с начала года на 41,48 миллиарда долларов, а больше всех потерял совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние сократилось почти на 7,06 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 25 граждан РФ. Их общее состояние на 1 июня составляло 341,51 миллиарда долларов.
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Самый богатый из них - один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, которому с начала года удалось увеличить состояние - на 3,89 миллиарда долларов, до 34,7 миллиарда. Заметно сократилось состояние совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона, который занимает второе место в рейтинге, - на 6,65 миллиарда долларов, до 25,8 миллиарда. Бенефициар НЛМК Владимир Лисин, занимающий третье место, с начала года обеднел на 4,05 миллиарда долларов (состояние оценивается в 24 миллиарда).
На четвертом месте находится совладелец "Северстали" Алексей Мордашов, чье состояние упало на 5,11 миллиарда долларов, до 23,7 миллиарда. Пятую позицию занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние с начала года сократилось на 233 миллиона долларов и сейчас оценивается в 21 миллиард. Шестой в списке - совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов (отказался от полномочий члена совета директоров и досрочно сложил полномочия президента компании), он потерял 3,27 миллиарда долларов и теперь у него 18,5 миллиарда.
Седьмым в списке стал бывший основной бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев с 9 марта, подпав под санкции ЕС) - его состояние уменьшилось на 806 миллионов долларов, до 16,7 миллиарда. На восьмом месте находится основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг с состоянием в 15,8 миллиарда долларов, которое с начала года уменьшилось на 2,66 миллиарда.
Состояние Тимченко с его крупнейшими потерями теперь оценивается в 15,4 миллиарда долларов. А десятку лидеров замыкает Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние сократилось на 348 миллионов долларов, до 13,6 миллиарда.
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ЭкономикаВладимир ПотанинЛеонид МихельсонВладимир ЛисинРоссияНоватэкНоволипецкий металлургический комбинат
 
 
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