https://ria.ru/20220601/milliarder-1792274644.html

Российские миллиардеры с начала года потеряли 41,48 миллиарда долларов

Российские миллиардеры с начала года потеряли 41,48 миллиарда долларов - РИА Новости, 01.06.2022

Российские миллиардеры с начала года потеряли 41,48 миллиарда долларов

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России упало с начала года на 41,48 миллиарда долларов, а больше всех потерял совладелец "Новатэка" и... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:59

2022-06-01T10:59

2022-06-01T10:59

экономика

владимир потанин

леонид михельсон

владимир лисин

россия

новатэк

новолипецкий металлургический комбинат

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России упало с начала года на 41,48 миллиарда долларов, а больше всех потерял совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние сократилось почти на 7,06 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 25 граждан РФ. Их общее состояние на 1 июня составляло 341,51 миллиарда долларов.Самый богатый из них - один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, которому с начала года удалось увеличить состояние - на 3,89 миллиарда долларов, до 34,7 миллиарда. Заметно сократилось состояние совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона, который занимает второе место в рейтинге, - на 6,65 миллиарда долларов, до 25,8 миллиарда. Бенефициар НЛМК Владимир Лисин, занимающий третье место, с начала года обеднел на 4,05 миллиарда долларов (состояние оценивается в 24 миллиарда).На четвертом месте находится совладелец "Северстали" Алексей Мордашов, чье состояние упало на 5,11 миллиарда долларов, до 23,7 миллиарда. Пятую позицию занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние с начала года сократилось на 233 миллиона долларов и сейчас оценивается в 21 миллиард. Шестой в списке - совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов (отказался от полномочий члена совета директоров и досрочно сложил полномочия президента компании), он потерял 3,27 миллиарда долларов и теперь у него 18,5 миллиарда.Седьмым в списке стал бывший основной бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев с 9 марта, подпав под санкции ЕС) - его состояние уменьшилось на 806 миллионов долларов, до 16,7 миллиарда. На восьмом месте находится основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг с состоянием в 15,8 миллиарда долларов, которое с начала года уменьшилось на 2,66 миллиарда.Состояние Тимченко с его крупнейшими потерями теперь оценивается в 15,4 миллиарда долларов. А десятку лидеров замыкает Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние сократилось на 348 миллионов долларов, до 13,6 миллиарда.

https://ria.ru/20220522/valyuta-1789975960.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир потанин, леонид михельсон, владимир лисин, россия, новатэк, новолипецкий металлургический комбинат