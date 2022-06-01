https://ria.ru/20220601/mat-1792371279.html

Путин предложил вернуть звание "мать-героиня"

Путин предложил вернуть звание "мать-героиня" - РИА Новости, 01.06.2022

Путин предложил вернуть звание "мать-героиня"

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости вернуть почетное звание мать-героиня. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:10

2022-06-01T15:10

2022-06-01T15:49

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости вернуть почетное звание мать-героиня.Глава государства в Международный день защиты детей 1 июня проводит в режиме видеоконференции встречу с семьями, награжденными орденами "Родительская слава"."И в целом условились серьезно обновить и расширить положение указа президента о мерах по социальной поддержке многодетных семей. В том числе вернуть, хочу вот это подчеркнуть особо, вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание мать-героиня", - сказал Путин.Он добавил, что тем мамам, которые удостоятся этого звания, единовременно будут выплачивать миллион рублей.

https://ria.ru/20220202/mnogodetnye-1770752030.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, общество, россия