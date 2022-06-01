https://ria.ru/20220601/mat-1792371279.html
Путин предложил вернуть звание "мать-героиня"
Путин предложил вернуть звание "мать-героиня" - РИА Новости, 01.06.2022
Путин предложил вернуть звание "мать-героиня"
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости вернуть почетное звание мать-героиня. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:10
2022-06-01T15:10
2022-06-01T15:49
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости вернуть почетное звание мать-героиня.Глава государства в Международный день защиты детей 1 июня проводит в режиме видеоконференции встречу с семьями, награжденными орденами "Родительская слава"."И в целом условились серьезно обновить и расширить положение указа президента о мерах по социальной поддержке многодетных семей. В том числе вернуть, хочу вот это подчеркнуть особо, вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание мать-героиня", - сказал Путин.Он добавил, что тем мамам, которые удостоятся этого звания, единовременно будут выплачивать миллион рублей.
https://ria.ru/20220202/mnogodetnye-1770752030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия
15:10 01.06.2022 (обновлено: 15:49 01.06.2022)
Путин предложил вернуть звание "мать-героиня"
Путин предложил вернуть почетное звание "мать-героиня" и ввести выплату в миллион рублей
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости вернуть почетное звание мать-героиня.
Глава государства в Международный день защиты детей 1 июня проводит в режиме видеоконференции встречу с семьями, награжденными орденами "Родительская слава".
"И в целом условились серьезно обновить и расширить положение указа президента о мерах по социальной поддержке многодетных семей. В том числе вернуть, хочу вот это подчеркнуть особо, вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание мать-героиня", - сказал Путин.
Он добавил, что тем мамам, которые удостоятся этого звания, единовременно будут выплачивать миллион рублей.