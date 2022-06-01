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В Карелии отменили обязательное ношение масок - РИА Новости, 01.06.2022
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В Карелии отменили обязательное ношение масок
В Карелии отменили обязательное ношение масок - РИА Новости, 01.06.2022
В Карелии отменили обязательное ношение масок
Обязательный масочный режим приостанавливается в Карелии, ношение масок становится рекомендацией, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:53
2022-06-01T13:30
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
республика карелия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Обязательный масочный режим приостанавливается в Карелии, ношение масок становится рекомендацией, сообщил глава республики Артур Парфенчиков."Обращался к главному санитарному врачу России Анне Поповой с просьбой отменить обязательное ношение масок. Видим, что заболеваемость коронавирусом снизилась почти в три раза. Также снизилась заболеваемость внебольничными пневмониями и ОРВИ. На основании этих данных главный санитарный врач республики Людмила Котович направила нам ответ, в котором уведомила о приостановлении требования обязательного ношения масок со стороны Роспотребнадзора", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По словам Парфенчикова, теперь ношение масок в Карелии становится рекомендацией, особенно для людей из групп риска и старше 65 лет.Он также напомнил, что все региональные антикоронавирусные ограничения отменены.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, республика карелия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм
11:53 01.06.2022 (обновлено: 13:30 01.06.2022)
 
В Карелии отменили обязательное ношение масок

В Карелии заменили обязательный масочный режим на рекомендательный

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках
Люди в медицинских масках - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Люди в медицинских масках. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Обязательный масочный режим приостанавливается в Карелии, ношение масок становится рекомендацией, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
"Обращался к главному санитарному врачу России Анне Поповой с просьбой отменить обязательное ношение масок. Видим, что заболеваемость коронавирусом снизилась почти в три раза. Также снизилась заболеваемость внебольничными пневмониями и ОРВИ. На основании этих данных главный санитарный врач республики Людмила Котович направила нам ответ, в котором уведомила о приостановлении требования обязательного ношения масок со стороны Роспотребнадзора", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По словам Парфенчикова, теперь ношение масок в Карелии становится рекомендацией, особенно для людей из групп риска и старше 65 лет.
Он также напомнил, что все региональные антикоронавирусные ограничения отменены.
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