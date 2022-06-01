https://ria.ru/20220601/maski-1792291515.html

В Карелии отменили обязательное ношение масок

В Карелии отменили обязательное ношение масок - РИА Новости, 01.06.2022

В Карелии отменили обязательное ношение масок

Обязательный масочный режим приостанавливается в Карелии, ношение масок становится рекомендацией, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:53

2022-06-01T11:53

2022-06-01T13:30

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

республика карелия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новости - туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Обязательный масочный режим приостанавливается в Карелии, ношение масок становится рекомендацией, сообщил глава республики Артур Парфенчиков."Обращался к главному санитарному врачу России Анне Поповой с просьбой отменить обязательное ношение масок. Видим, что заболеваемость коронавирусом снизилась почти в три раза. Также снизилась заболеваемость внебольничными пневмониями и ОРВИ. На основании этих данных главный санитарный врач республики Людмила Котович направила нам ответ, в котором уведомила о приостановлении требования обязательного ношения масок со стороны Роспотребнадзора", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По словам Парфенчикова, теперь ношение масок в Карелии становится рекомендацией, особенно для людей из групп риска и старше 65 лет.Он также напомнил, что все региональные антикоронавирусные ограничения отменены.

https://ria.ru/20220531/koronavirus-1792079270.html

республика карелия

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Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, республика карелия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм