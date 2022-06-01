https://ria.ru/20220601/maski-1792243464.html

В Севастополе отменили обязательный масочный режим

В Севастополе отменили обязательный масочный режим - РИА Новости, 01.06.2022

В Севастополе отменили обязательный масочный режим

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что с 1 июня масочный режим в городе носит не обязательный, а рекомендательный характер. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T08:39

2022-06-01T08:39

2022-06-01T08:39

общество

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что с 1 июня масочный режим в городе носит не обязательный, а рекомендательный характер."Начинаем утро с долгожданных новостей: масочный режим теперь носит рекомендательный, а не обязательный характер. Накануне подписал соответствующие изменения в указ", - написал Развожаев в своем Telegram–канале.В указе, который подписал губернатор, пункт 10 теперь начинается со слов: "Рекомендовать гражданам использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания при посещении торговых объектов, иных помещений с массовым пребыванием людей, общественного транспорта, а также при пользовании услуг такси". Указ был подписан 31 мая.

https://ria.ru/20220525/koronavirus-1790674488.html

севастополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, севастополь