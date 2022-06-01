Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отменили обязательный масочный режим - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220601/maski-1792243464.html
В Севастополе отменили обязательный масочный режим
В Севастополе отменили обязательный масочный режим - РИА Новости, 01.06.2022
В Севастополе отменили обязательный масочный режим
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что с 1 июня масочный режим в городе носит не обязательный, а рекомендательный характер. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T08:39
2022-06-01T08:39
общество
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596644818_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7722760c76745d263f6dad3e6dad3002.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что с 1 июня масочный режим в городе носит не обязательный, а рекомендательный характер."Начинаем утро с долгожданных новостей: масочный режим теперь носит рекомендательный, а не обязательный характер. Накануне подписал соответствующие изменения в указ", - написал Развожаев в своем Telegram–канале.В указе, который подписал губернатор, пункт 10 теперь начинается со слов: "Рекомендовать гражданам использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания при посещении торговых объектов, иных помещений с массовым пребыванием людей, общественного транспорта, а также при пользовании услуг такси". Указ был подписан 31 мая.
https://ria.ru/20220525/koronavirus-1790674488.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596644818_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3c6abfd698ab885f5129d1b35793498f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, севастополь
08:39 01.06.2022
 
В Севастополе отменили обязательный масочный режим

В Севастополе с 1 июня отменили обязательный масочный режим

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Города России. Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что с 1 июня масочный режим в городе носит не обязательный, а рекомендательный характер.
"Начинаем утро с долгожданных новостей: масочный режим теперь носит рекомендательный, а не обязательный характер. Накануне подписал соответствующие изменения в указ", - написал Развожаев в своем Telegram–канале.
Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 17:01Распространение коронавируса
Скворцова не исключила, что коронавирус будет напоминать о себе
В указе, который подписал губернатор, пункт 10 теперь начинается со слов: "Рекомендовать гражданам использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания при посещении торговых объектов, иных помещений с массовым пребыванием людей, общественного транспорта, а также при пользовании услуг такси". Указ был подписан 31 мая.
 
ОбществоСевастополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала