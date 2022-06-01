https://ria.ru/20220601/mariupol-1792310279.html

Власти Петербурга и Мариуполя подписали соглашение о побратимских связях

Власти Петербурга и Мариуполя подписали соглашение о побратимских связях - РИА Новости, 01.06.2022

Власти Петербурга и Мариуполя подписали соглашение о побратимских связях

Власти Санкт-Петербурга и Мариуполя подписали соглашение об установлении побратимских связей, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:41

2022-06-01T12:41

2022-06-01T12:41

денис пушилин

мариуполь

санкт-петербург

донецкая народная республика

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга и Мариуполя подписали соглашение об установлении побратимских связей, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов."С руководителем администрации Мариуполя Константином Иващенко подписали соглашение о побратимстве между нашими городами", - написал Беглов в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что решение об установлении побратимских связей Петербурга и Мариуполя было принято в ходе телефонных переговоров между Бегловым, главой ДНР Денисом Пушилиным и главой администрации Мариуполя Константином Иващенко.Сообщалось, что Петербург готов оказать помощь в восстановлении Мариуполя. Специалисты из Петербурга помогут в восстановлении Октябрьского района Мариуполя в рамках соглашения о городах-побратимах. Основные направления работы - сферы здравоохранения, образования и культуры, а также вопросы ЖКХ и строительства.

https://ria.ru/20220530/donbass-1791755716.html

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мариуполь

санкт-петербург

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

денис пушилин, мариуполь, санкт-петербург, донецкая народная республика, в мире