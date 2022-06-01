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Власти Петербурга и Мариуполя подписали соглашение о побратимских связях - РИА Новости, 01.06.2022
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Власти Петербурга и Мариуполя подписали соглашение о побратимских связях
Власти Петербурга и Мариуполя подписали соглашение о побратимских связях - РИА Новости, 01.06.2022
Власти Петербурга и Мариуполя подписали соглашение о побратимских связях
Власти Санкт-Петербурга и Мариуполя подписали соглашение об установлении побратимских связей, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:41
2022-06-01T12:41
денис пушилин
мариуполь
санкт-петербург
донецкая народная республика
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга и Мариуполя подписали соглашение об установлении побратимских связей, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов."С руководителем администрации Мариуполя Константином Иващенко подписали соглашение о побратимстве между нашими городами", - написал Беглов в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что решение об установлении побратимских связей Петербурга и Мариуполя было принято в ходе телефонных переговоров между Бегловым, главой ДНР Денисом Пушилиным и главой администрации Мариуполя Константином Иващенко.Сообщалось, что Петербург готов оказать помощь в восстановлении Мариуполя. Специалисты из Петербурга помогут в восстановлении Октябрьского района Мариуполя в рамках соглашения о городах-побратимах. Основные направления работы - сферы здравоохранения, образования и культуры, а также вопросы ЖКХ и строительства.
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денис пушилин, мариуполь, санкт-петербург, донецкая народная республика, в мире
12:41 01.06.2022
 
Власти Петербурга и Мариуполя подписали соглашение о побратимских связях

Власти Петербурга и Мариуполя подписали соглашение об установлении побратимских связей

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВид на одну из улиц в Мариуполе
Вид на одну из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Вид на одну из улиц в Мариуполе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга и Мариуполя подписали соглашение об установлении побратимских связей, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
"С руководителем администрации Мариуполя Константином Иващенко подписали соглашение о побратимстве между нашими городами", - написал Беглов в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что решение об установлении побратимских связей Петербурга и Мариуполя было принято в ходе телефонных переговоров между Бегловым, главой ДНР Денисом Пушилиным и главой администрации Мариуполя Константином Иващенко.
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Сообщалось, что Петербург готов оказать помощь в восстановлении Мариуполя. Специалисты из Петербурга помогут в восстановлении Октябрьского района Мариуполя в рамках соглашения о городах-побратимах. Основные направления работы - сферы здравоохранения, образования и культуры, а также вопросы ЖКХ и строительства.
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