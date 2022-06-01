https://ria.ru/20220601/lnr-1792259203.html

Силы ЛНР за сутки уничтожили 43 украинских военных

Силы ЛНР за сутки уничтожили 43 украинских военных - РИА Новости, 01.06.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили 43 украинских военных

Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские войска в столкновениях с силами ЛНР за... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:08

2022-06-01T10:08

2022-06-01T10:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские войска в столкновениях с силами ЛНР за прошедшие сутки потеряли 43 человека личного состава, три бронетранспортера, двое украинских военных сложили оружие."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 43 человека личного состава; три бронетранспортера; четыре единицы автомобильной техники; два военнослужащих ВСУ приняли правильное решение, сложили оружие", - говорится в заявлении Филипоненко, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр