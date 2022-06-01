https://ria.ru/20220601/lizing-1792253181.html

СМИ: десять авиакомпаний будут платить за лизинг самолетов в рублях

СМИ: десять авиакомпаний будут платить за лизинг самолетов в рублях - РИА Новости, 01.06.2022

СМИ: десять авиакомпаний будут платить за лизинг самолетов в рублях

Десять российских авиакомпаний открыли в банках рублевые счета типа "С" для перевода платежей за самолеты лизинговым компаниям из "недружественных стран",... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T09:41

2022-06-01T09:41

2022-06-01T10:13

туризм

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виталий савельев

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Десять российских авиакомпаний открыли в банках рублевые счета типа "С" для перевода платежей за самолеты лизинговым компаниям из "недружественных стран", сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к правительству.Это "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7 Airlines, Smartavia, "Якутия", "Алроса", "Ямал", "Полярные авиалинии", "Аврора". Еще пять перевозчиков — "Уральские авиалинии", "Ижавиа", "Нордстар", "Руслайн", "Ай флай" — находятся в процессе открытия таких счетов, рассказали собеседники издания.Российские физические и юридические лица, имеющие обязательства перед кредиторами из стран, признанных правительством недружественными, согласно указу президента, могут расплачиваться по ним, используя специальный рублевый счет на имя иностранной компании и перечисляя туда деньги по курсу ЦБ на день платежа.В "Аэрофлоте", S7 Airlines и Smartavia подтвердили намерение работать по такой схеме."Мы готовы в полном объеме исполнять наши контрактные обязательства перед лизингодателями", — заявил представитель "Аэрофлота" газете. "В соответствии с утвержденными правительством процедурами S7 Airlines открывает рублевые счета и предложит лизингодателям получать платежи в рублях", — отметил, в свою очередь, собеседник издания в S7 Airlines. Представитель Smartavia сказал: "Да, мы выполнили требование указа президента от 5 марта 2022 года".Западные санкции, введенные после начала спецоперации на Украине, включают запрет на поставку в Россию самолетов и запчастей к ним, а также на страхование и техобслуживание. Зарубежным лизингодателям было поручено разорвать контракты с российскими авиакомпаниями и забрать воздушные суда. Министр транспорта Виталий Савельев в конце марта говорил, что запрошен возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний.Росавиация рекомендовала перевозчикам с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей.

https://ria.ru/20220525/rubli-1790548579.html

https://ria.ru/20220529/rubl-1791495593.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, виталий савельев, россия, украина, s7 airlines, аэрофлот, smartavia, туризм, новости - туризм, туристы