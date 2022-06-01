09:41 01.06.2022 (обновлено: 10:13 01.06.2022)
СМИ: десять авиакомпаний будут платить за лизинг самолетов в рублях
"Ведомости": 10 авиакомпаний намерены платить за лизинг иностранных самолетов в рублях
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Десять российских авиакомпаний открыли в банках рублевые счета типа "С" для перевода платежей за самолеты лизинговым компаниям из "недружественных стран", сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к правительству.
Российские физические и юридические лица, имеющие обязательства перед кредиторами из стран, признанных правительством недружественными, согласно указу президента, могут расплачиваться по ним, используя специальный рублевый счет на имя иностранной компании и перечисляя туда деньги по курсу ЦБ на день платежа.
В "Аэрофлоте", S7 Airlines и Smartavia подтвердили намерение работать по такой схеме.
"Мы готовы в полном объеме исполнять наши контрактные обязательства перед лизингодателями", — заявил представитель "Аэрофлота" газете.
"В соответствии с утвержденными правительством процедурами S7 Airlines открывает рублевые счета и предложит лизингодателям получать платежи в рублях", — отметил, в свою очередь, собеседник издания в S7 Airlines. Представитель Smartavia сказал: "Да, мы выполнили требование указа президента от 5 марта 2022 года".
Западные санкции, введенные после начала спецоперации на Украине, включают запрет на поставку в Россию самолетов и запчастей к ним, а также на страхование и техобслуживание. Зарубежным лизингодателям было поручено разорвать контракты с российскими авиакомпаниями и забрать воздушные суда. Министр транспорта Виталий Савельев в конце марта говорил, что запрошен возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний.
Росавиация рекомендовала перевозчикам с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей.