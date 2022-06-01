Рейтинг@Mail.ru
СМИ: десять авиакомпаний будут платить за лизинг самолетов в рублях - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220601/lizing-1792253181.html
СМИ: десять авиакомпаний будут платить за лизинг самолетов в рублях
СМИ: десять авиакомпаний будут платить за лизинг самолетов в рублях - РИА Новости, 01.06.2022
СМИ: десять авиакомпаний будут платить за лизинг самолетов в рублях
Десять российских авиакомпаний открыли в банках рублевые счета типа "С" для перевода платежей за самолеты лизинговым компаниям из "недружественных стран",... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T09:41
2022-06-01T10:13
туризм
экономика
виталий савельев
россия
украина
s7 airlines
аэрофлот
smartavia
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Десять российских авиакомпаний открыли в банках рублевые счета типа "С" для перевода платежей за самолеты лизинговым компаниям из "недружественных стран", сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к правительству.Это "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7 Airlines, Smartavia, "Якутия", "Алроса", "Ямал", "Полярные авиалинии", "Аврора". Еще пять перевозчиков — "Уральские авиалинии", "Ижавиа", "Нордстар", "Руслайн", "Ай флай" — находятся в процессе открытия таких счетов, рассказали собеседники издания.Российские физические и юридические лица, имеющие обязательства перед кредиторами из стран, признанных правительством недружественными, согласно указу президента, могут расплачиваться по ним, используя специальный рублевый счет на имя иностранной компании и перечисляя туда деньги по курсу ЦБ на день платежа.В "Аэрофлоте", S7 Airlines и Smartavia подтвердили намерение работать по такой схеме."Мы готовы в полном объеме исполнять наши контрактные обязательства перед лизингодателями", — заявил представитель "Аэрофлота" газете. "В соответствии с утвержденными правительством процедурами S7 Airlines открывает рублевые счета и предложит лизингодателям получать платежи в рублях", — отметил, в свою очередь, собеседник издания в S7 Airlines. Представитель Smartavia сказал: "Да, мы выполнили требование указа президента от 5 марта 2022 года".Западные санкции, введенные после начала спецоперации на Украине, включают запрет на поставку в Россию самолетов и запчастей к ним, а также на страхование и техобслуживание. Зарубежным лизингодателям было поручено разорвать контракты с российскими авиакомпаниями и забрать воздушные суда. Министр транспорта Виталий Савельев в конце марта говорил, что запрошен возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний.Росавиация рекомендовала перевозчикам с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей.
https://ria.ru/20220525/rubli-1790548579.html
https://ria.ru/20220529/rubl-1791495593.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, виталий савельев, россия, украина, s7 airlines, аэрофлот, smartavia, туризм, новости - туризм, туристы
09:41 01.06.2022 (обновлено: 10:13 01.06.2022)
 
СМИ: десять авиакомпаний будут платить за лизинг самолетов в рублях

"Ведомости": 10 авиакомпаний намерены платить за лизинг иностранных самолетов в рублях

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Десять российских авиакомпаний открыли в банках рублевые счета типа "С" для перевода платежей за самолеты лизинговым компаниям из "недружественных стран", сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к правительству.
Это "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7 Airlines, Smartavia, "Якутия", "Алроса", "Ямал", "Полярные авиалинии", "Аврора". Еще пять перевозчиков — "Уральские авиалинии", "Ижавиа", "Нордстар", "Руслайн", "Ай флай" — находятся в процессе открытия таких счетов, рассказали собеседники издания.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 10:12
США и сателлитам следует привыкать к оплатам в рублях, заявил Володин
Российские физические и юридические лица, имеющие обязательства перед кредиторами из стран, признанных правительством недружественными, согласно указу президента, могут расплачиваться по ним, используя специальный рублевый счет на имя иностранной компании и перечисляя туда деньги по курсу ЦБ на день платежа.
В "Аэрофлоте", S7 Airlines и Smartavia подтвердили намерение работать по такой схеме.
"Мы готовы в полном объеме исполнять наши контрактные обязательства перед лизингодателями", — заявил представитель "Аэрофлота" газете.
"В соответствии с утвержденными правительством процедурами S7 Airlines открывает рублевые счета и предложит лизингодателям получать платежи в рублях", — отметил, в свою очередь, собеседник издания в S7 Airlines. Представитель Smartavia сказал: "Да, мы выполнили требование указа президента от 5 марта 2022 года".
Западные санкции, введенные после начала спецоперации на Украине, включают запрет на поставку в Россию самолетов и запчастей к ним, а также на страхование и техобслуживание. Зарубежным лизингодателям было поручено разорвать контракты с российскими авиакомпаниями и забрать воздушные суда. Министр транспорта Виталий Савельев в конце марта говорил, что запрошен возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний.
Росавиация рекомендовала перевозчикам с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей.
Уборка пшеницы в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
29 мая, 03:48
"Все за рубли": Клишас высказался об оплате поставок зерна и удобрений
 
ТуризмЭкономикаВиталий СавельевРоссияУкраинаS7 AirlinesАэрофлотSmartaviaТуризмНовости - Туризмтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала