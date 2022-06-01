https://ria.ru/20220601/lgbt-1792418488.html

Американцы высмеяли ЛГБТ-солдат ВСУ с единорогами на шевронах

Американцы высмеяли ЛГБТ-солдат ВСУ с единорогами на шевронах - РИА Новости, 01.06.2022

Американцы высмеяли ЛГБТ-солдат ВСУ с единорогами на шевронах

Посетители сайта американского издания Breitbart высмеяли представителей секс-меньшинств в рядах украинской армии за шевроны с единорогами на форме. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T17:17

2022-06-01T17:17

2022-06-01T17:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

вооруженные силы украины

донбасс

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Посетители сайта американского издания Breitbart высмеяли представителей секс-меньшинств в рядах украинской армии за шевроны с единорогами на форме.Портал опубликовал материал о членах ЛГБТ-сообщества в ВСУ. В статье со ссылкой на агентство Reuters рассказывается, что геи в рядах украинской армии стали массово совершать каминг-ауты и размещать на форме шевроны с изображением единорога, чтобы развеять "миф" об отсутствии лиц нетрадиционной ориентации в войсках.Читателям не понравилось стремление украинских военных подчеркнуть принадлежность к секс-меньшинствам, а также символ, который они выбрали для этих целей.Don walsh посоветовал ЛГБТ-солдатам не иметь при себе документы с личными данными в случае попадания в плен."И я вам настоятельно рекомендую не попадать в руки врага с таким шевроном на форме", — добавил он.С ним согласился General Confusion.Юзер раскритиковал героев материала за попытки выделиться в условиях боевых действий."ЛГБТ не станут сражаться ни за чью свободу, кроме своей собственной", — написала Diana Lord.Она также обвинила секс-меньшинства в продажности."Эти извращенцы превратили всю планету в одного гигантское шоу фриков", — добавил Medman2002.Scipio418 признался, что не радовался выделению Штатами многомиллиардной помощи Украине."А теперь, после новостей о батальоне "единорогов", я вдвойне против того, чтобы оказывать поддержку этой стране", — заявил он.Rudolph заявил, что Украине задали сложную задачу: потратить финпомощь Запада."Это шутка? Они вроде бы должны воевать, чтобы защитить свою страну, но вместо этого их беспокоит качество их противоестественной сексуальной жизни", — возмутился SL Dek.Philip Tummarello назвал ЛГБТ-военных разочарованием и позором для украинской культуры."Только представьте себе: если отправить эту "транс-бригаду" на передовую, российские солдаты попросту умрут со смеху", — уверен 1jasonfarley.Mike назвал гей-подразделения ВСУ удобной мишенью для российской армии."То есть Соединенные Штаты выбрали неправильную сторону? Лично я не могу поддерживать сторону психов и содомитов-дегенератов", — прокомментировал Airline pilot.О наличии гей-подразделений в ВСУ известно не первый год, однако военное руководство Украины отрицает этот факт. При этом положение украинской армии остается бедственным, несмотря на помощь Запада.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220530/ukraina-1791832686.html

https://ria.ru/20220530/ukraina-1791709175.html

https://ria.ru/20210224/ukraina-1598642300.html

https://ria.ru/20220413/amerika-1783181520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, донбасс, сша