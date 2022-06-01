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Россиянам пообещали "медовое" лето - РИА Новости, 01.06.2022
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Россиянам пообещали "медовое" лето
Россиянам пообещали "медовое" лето - РИА Новости, 01.06.2022
Россиянам пообещали "медовое" лето
Россиян ждет "медовое" лето: безветренное, теплое, с умеренной влажностью, чередованием солнечных дней со скоротечными ливнями, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:10
2022-06-01T16:31
общество
погода
центр "фобос"
россия
кавказ
евгений тишковец
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россиян ждет "медовое" лето: безветренное, теплое, с умеренной влажностью, чередованием солнечных дней со скоротечными ливнями, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Наступивший климатический сезон станет весомой компенсацией за провалившуюся холодную весну, средняя температура которой оказалась почти на три градуса ниже показателей метеостатистики. Лето же в средней полосе России будет теплым и умеренно влажным. Температурный режим ожидается близким к своей климатической норме с незначительным — не более 0,5-1,0 градуса — ее превышением", — рассказал он.По его словам, наибольшее положительное отклонение температуры и некритическая засушливость прогнозируется в курортной зоне страны: на Кубани, в Крыму и на Кавказе, что указывает на относительно благоприятный сценарий погоды для туризма и сельского хозяйства. Теплее обычного с дефицитом осадков будет также и на Русском Севере."Полноценный купальный сезон на юге нашей страны уже можно будет открывать в ближайшие дни, когда температура морской воды достигнет плюс 20 градусов и выше. В Центральной России вода до комфортных значений в реках и озерах прогреется к середине июня", — заявил синоптик.Метеоролог отметил, что с точки зрения эффективного проведения отпуска на Русской равнине наиболее предпочтительным представляется июль: на макушку лета, как и положено, температура воздуха выйдет на пик, причем с наибольшим количеством солнечных дней.Тишковец добавил, что погода летом также благоприятно повлияет на пчеловодный сезон.
https://ria.ru/20220601/pogoda-1792289564.html
https://ria.ru/20220601/moskva-1792230983.html
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общество, погода, центр "фобос", россия, кавказ, евгений тишковец
13:10 01.06.2022 (обновлено: 16:31 01.06.2022)
 
Россиянам пообещали "медовое" лето

Синоптик Тишковец: россиян ждет "медовое" лето — безветрие, тепло и умеренная влажность

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНабережная в Москве
Набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россиян ждет "медовое" лето: безветренное, теплое, с умеренной влажностью, чередованием солнечных дней со скоротечными ливнями, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Наступивший климатический сезон станет весомой компенсацией за провалившуюся холодную весну, средняя температура которой оказалась почти на три градуса ниже показателей метеостатистики. Лето же в средней полосе России будет теплым и умеренно влажным. Температурный режим ожидается близким к своей климатической норме с незначительным — не более 0,5-1,0 градуса — ее превышением", — рассказал он.
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По его словам, наибольшее положительное отклонение температуры и некритическая засушливость прогнозируется в курортной зоне страны: на Кубани, в Крыму и на Кавказе, что указывает на относительно благоприятный сценарий погоды для туризма и сельского хозяйства. Теплее обычного с дефицитом осадков будет также и на Русском Севере.
"Полноценный купальный сезон на юге нашей страны уже можно будет открывать в ближайшие дни, когда температура морской воды достигнет плюс 20 градусов и выше. В Центральной России вода до комфортных значений в реках и озерах прогреется к середине июня", — заявил синоптик.
Метеоролог отметил, что с точки зрения эффективного проведения отпуска на Русской равнине наиболее предпочтительным представляется июль: на макушку лета, как и положено, температура воздуха выйдет на пик, причем с наибольшим количеством солнечных дней.
Тишковец добавил, что погода летом также благоприятно повлияет на пчеловодный сезон.
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ОбществоПогодаЦентр "Фобос"РоссияКавказЕвгений Тишковец
 
 
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