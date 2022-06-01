https://ria.ru/20220601/leto-1792324408.html

Россиянам пообещали "медовое" лето

Россиянам пообещали "медовое" лето - РИА Новости, 01.06.2022

Россиянам пообещали "медовое" лето

Россиян ждет "медовое" лето: безветренное, теплое, с умеренной влажностью, чередованием солнечных дней со скоротечными ливнями, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:10

2022-06-01T13:10

2022-06-01T16:31

общество

погода

центр "фобос"

россия

кавказ

евгений тишковец

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россиян ждет "медовое" лето: безветренное, теплое, с умеренной влажностью, чередованием солнечных дней со скоротечными ливнями, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Наступивший климатический сезон станет весомой компенсацией за провалившуюся холодную весну, средняя температура которой оказалась почти на три градуса ниже показателей метеостатистики. Лето же в средней полосе России будет теплым и умеренно влажным. Температурный режим ожидается близким к своей климатической норме с незначительным — не более 0,5-1,0 градуса — ее превышением", — рассказал он.По его словам, наибольшее положительное отклонение температуры и некритическая засушливость прогнозируется в курортной зоне страны: на Кубани, в Крыму и на Кавказе, что указывает на относительно благоприятный сценарий погоды для туризма и сельского хозяйства. Теплее обычного с дефицитом осадков будет также и на Русском Севере."Полноценный купальный сезон на юге нашей страны уже можно будет открывать в ближайшие дни, когда температура морской воды достигнет плюс 20 градусов и выше. В Центральной России вода до комфортных значений в реках и озерах прогреется к середине июня", — заявил синоптик.Метеоролог отметил, что с точки зрения эффективного проведения отпуска на Русской равнине наиболее предпочтительным представляется июль: на макушку лета, как и положено, температура воздуха выйдет на пик, причем с наибольшим количеством солнечных дней.Тишковец добавил, что погода летом также благоприятно повлияет на пчеловодный сезон.

https://ria.ru/20220601/pogoda-1792289564.html

https://ria.ru/20220601/moskva-1792230983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, погода, центр "фобос", россия, кавказ, евгений тишковец