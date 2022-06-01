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В Ленобласти построят комплекс домов сопровождаемого проживания - РИА Новости, 01.06.2022
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Ленинградская область
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В Ленобласти построят комплекс домов сопровождаемого проживания
В Ленобласти построят комплекс домов сопровождаемого проживания - РИА Новости, 01.06.2022
В Ленобласти построят комплекс домов сопровождаемого проживания
В Ленинградской области построят комплекс домов сопровождаемого проживания для молодых людей с инвалидностью, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:14
2022-06-01T11:14
ленинградская область
александр дрозденко
жилье
всеволожск
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. В Ленинградской области построят комплекс домов сопровождаемого проживания для молодых людей с инвалидностью, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ПАО "Группа ЛСР" Андрей Молчанов накануне заключили соглашение на строительство второго дома сопровождаемого проживания во Всеволожске. На церемонии подписания был озвучен будущий проект строительства целого комплекса подобных зданий на территории бывшего аэропорта "Ржевка" во Всеволожском районе."Глава региона предложил рассмотреть возможность строительства в рамках комплекса домов быта для того, чтобы сироты с инвалидностью могли работать в них и оказывать услуги жителям", — рассказали в пресс-службе.Глава Ленобласти отметил, что в регионе успешно реализуется социальный проект "Дорога к дому", целью которого ― дать возможность молодым людям с инвалидностью не только получить профессию, но и научиться жить самостоятельно."Уже построенный в апреле Дом сопровождаемого проживания стал настоящим местом притяжения для ребят. Здесь они получают опыт самостоятельной жизни, приобретают и развивают навыки самообслуживания и коммуникации, чтобы двигаться дальше. Мы намерены оказывать всестороннее содействие и поддержку в строительстве второго дома сопровождаемого проживания", ― подчеркнул Дрозденко.
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александр дрозденко, жилье, всеволожск, всеволожский район
11:14 01.06.2022
 

В Ленобласти построят комплекс домов сопровождаемого проживания

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. В Ленинградской области построят комплекс домов сопровождаемого проживания для молодых людей с инвалидностью, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ПАО "Группа ЛСР" Андрей Молчанов накануне заключили соглашение на строительство второго дома сопровождаемого проживания во Всеволожске. На церемонии подписания был озвучен будущий проект строительства целого комплекса подобных зданий на территории бывшего аэропорта "Ржевка" во Всеволожском районе.
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"Глава региона предложил рассмотреть возможность строительства в рамках комплекса домов быта для того, чтобы сироты с инвалидностью могли работать в них и оказывать услуги жителям", — рассказали в пресс-службе.
Глава Ленобласти отметил, что в регионе успешно реализуется социальный проект "Дорога к дому", целью которого ― дать возможность молодым людям с инвалидностью не только получить профессию, но и научиться жить самостоятельно.
"Уже построенный в апреле Дом сопровождаемого проживания стал настоящим местом притяжения для ребят. Здесь они получают опыт самостоятельной жизни, приобретают и развивают навыки самообслуживания и коммуникации, чтобы двигаться дальше. Мы намерены оказывать всестороннее содействие и поддержку в строительстве второго дома сопровождаемого проживания", ― подчеркнул Дрозденко.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЖильеВсеволожскВсеволожский район
 
 
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