https://ria.ru/20220601/lenoblast-1792279003.html

Ленобласть – в ТОП-5 по эффективности ведения лесного хозяйства в России

Ленобласть – в ТОП-5 по эффективности ведения лесного хозяйства в России - РИА Новости, 01.06.2022

Ленобласть – в ТОП-5 по эффективности ведения лесного хозяйства в России

Ленинградская область по результатам рейтинга "Рослесхоза" заняла четвертое место по эффективности ведения лесного хозяйства в России, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:13

2022-06-01T11:13

2022-06-01T11:13

ленинградская область

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572804915_0:136:3158:1912_1920x0_80_0_0_909bad39fdfdb6337499bab6e9d728ee.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Ленинградская область по результатам рейтинга "Рослесхоза" заняла четвертое место по эффективности ведения лесного хозяйства в России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, работа региональных лесных ведомств оценивалась по семи критериям, включающим такие показатели, как организация использования лесов, финансово-экономическая деятельность, охрана, защита, воспроизводство лесов."По итогам 2021 года в Ленинградской области лесовосстановление выполнено на площади 18,4 тысячи га (102% к плану), при этом, искусственное лесовосстановление ― на площади 8,9 тысяч га (101%)", — сказали в областной администрации.В пресс-службе отметили, что в 2021 году в Ленобласти было зафиксировано 423 лесных пожара, средняя площадь одного возгорания составила всего 0,8 гектара — один из самых низких показателей среди регионов России."Сумма уплаченных налогов и платежей в бюджеты всех уровней в 2021 году составила 4,1 миллиарда рублей, объем платежей за использование лесов в федеральный бюджет увеличился на 3%. Показатель фактических поступлений на один гектар в Ленинградской области в четыре раза превышает средний показатель по Северо-Западному федеральному округу", — сказали в областной администрации.

https://ria.ru/20220531/energosberezhenie-1791979406.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)