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Ленобласть – в ТОП-5 по эффективности ведения лесного хозяйства в России - РИА Новости, 01.06.2022
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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220601/lenoblast-1792279003.html
Ленобласть – в ТОП-5 по эффективности ведения лесного хозяйства в России
Ленобласть – в ТОП-5 по эффективности ведения лесного хозяйства в России - РИА Новости, 01.06.2022
Ленобласть – в ТОП-5 по эффективности ведения лесного хозяйства в России
Ленинградская область по результатам рейтинга "Рослесхоза" заняла четвертое место по эффективности ведения лесного хозяйства в России, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:13
2022-06-01T11:13
ленинградская область
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Ленинградская область по результатам рейтинга "Рослесхоза" заняла четвертое место по эффективности ведения лесного хозяйства в России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, работа региональных лесных ведомств оценивалась по семи критериям, включающим такие показатели, как организация использования лесов, финансово-экономическая деятельность, охрана, защита, воспроизводство лесов."По итогам 2021 года в Ленинградской области лесовосстановление выполнено на площади 18,4 тысячи га (102% к плану), при этом, искусственное лесовосстановление ― на площади 8,9 тысяч га (101%)", — сказали в областной администрации.В пресс-службе отметили, что в 2021 году в Ленобласти было зафиксировано 423 лесных пожара, средняя площадь одного возгорания составила всего 0,8 гектара — один из самых низких показателей среди регионов России."Сумма уплаченных налогов и платежей в бюджеты всех уровней в 2021 году составила 4,1 миллиарда рублей, объем платежей за использование лесов в федеральный бюджет увеличился на 3%. Показатель фактических поступлений на один гектар в Ленинградской области в четыре раза превышает средний показатель по Северо-Западному федеральному округу", — сказали в областной администрации.
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федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
11:13 01.06.2022
 

Ленобласть – в ТОП-5 по эффективности ведения лесного хозяйства в России

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЛес и река
Лес и река - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Лес и река
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Ленинградская область по результатам рейтинга "Рослесхоза" заняла четвертое место по эффективности ведения лесного хозяйства в России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, работа региональных лесных ведомств оценивалась по семи критериям, включающим такие показатели, как организация использования лесов, финансово-экономическая деятельность, охрана, защита, воспроизводство лесов.
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Опыт энергосберегающих технологий Ленобласти растиражируют
"По итогам 2021 года в Ленинградской области лесовосстановление выполнено на площади 18,4 тысячи га (102% к плану), при этом, искусственное лесовосстановление ― на площади 8,9 тысяч га (101%)", — сказали в областной администрации.
В пресс-службе отметили, что в 2021 году в Ленобласти было зафиксировано 423 лесных пожара, средняя площадь одного возгорания составила всего 0,8 гектара — один из самых низких показателей среди регионов России.
"Сумма уплаченных налогов и платежей в бюджеты всех уровней в 2021 году составила 4,1 миллиарда рублей, объем платежей за использование лесов в федеральный бюджет увеличился на 3%. Показатель фактических поступлений на один гектар в Ленинградской области в четыре раза превышает средний показатель по Северо-Западному федеральному округу", — сказали в областной администрации.
 
Ленинградская областьФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
 
 
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