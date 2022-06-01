https://ria.ru/20220601/lenoblast-1792279003.html
Ленобласть – в ТОП-5 по эффективности ведения лесного хозяйства в России
Ленобласть – в ТОП-5 по эффективности ведения лесного хозяйства в России - РИА Новости, 01.06.2022
Ленобласть – в ТОП-5 по эффективности ведения лесного хозяйства в России
Ленинградская область по результатам рейтинга "Рослесхоза" заняла четвертое место по эффективности ведения лесного хозяйства в России, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:13
2022-06-01T11:13
2022-06-01T11:13
ленинградская область
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Ленинградская область по результатам рейтинга "Рослесхоза" заняла четвертое место по эффективности ведения лесного хозяйства в России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, работа региональных лесных ведомств оценивалась по семи критериям, включающим такие показатели, как организация использования лесов, финансово-экономическая деятельность, охрана, защита, воспроизводство лесов."По итогам 2021 года в Ленинградской области лесовосстановление выполнено на площади 18,4 тысячи га (102% к плану), при этом, искусственное лесовосстановление ― на площади 8,9 тысяч га (101%)", — сказали в областной администрации.В пресс-службе отметили, что в 2021 году в Ленобласти было зафиксировано 423 лесных пожара, средняя площадь одного возгорания составила всего 0,8 гектара — один из самых низких показателей среди регионов России."Сумма уплаченных налогов и платежей в бюджеты всех уровней в 2021 году составила 4,1 миллиарда рублей, объем платежей за использование лесов в федеральный бюджет увеличился на 3%. Показатель фактических поступлений на один гектар в Ленинградской области в четыре раза превышает средний показатель по Северо-Западному федеральному округу", — сказали в областной администрации.
https://ria.ru/20220531/energosberezhenie-1791979406.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Ленинградская область по результатам рейтинга "Рослесхоза" заняла четвертое место по эффективности ведения лесного хозяйства в России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, работа региональных лесных ведомств оценивалась по семи критериям, включающим такие показатели, как организация использования лесов, финансово-экономическая деятельность, охрана, защита, воспроизводство лесов.
"По итогам 2021 года в Ленинградской области лесовосстановление выполнено на площади 18,4 тысячи га (102% к плану), при этом, искусственное лесовосстановление ― на площади 8,9 тысяч га (101%)", — сказали в областной администрации.
В пресс-службе отметили, что в 2021 году в Ленобласти было зафиксировано 423 лесных пожара, средняя площадь одного возгорания составила всего 0,8 гектара — один из самых низких показателей среди регионов России
.
"Сумма уплаченных налогов и платежей в бюджеты всех уровней в 2021 году составила 4,1 миллиарда рублей, объем платежей за использование лесов в федеральный бюджет увеличился на 3%. Показатель фактических поступлений на один гектар в Ленинградской области в четыре раза превышает средний показатель по Северо-Западному федеральному округу", — сказали в областной администрации.