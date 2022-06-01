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"Капсулу времени" заложили в Ленинке для потомков

"Капсулу времени" заложили в Ленинке для потомков - РИА Новости, 01.06.2022

"Капсулу времени" заложили в Ленинке для потомков

Торжественная закладка "капсулы времени" и медали с гербом рода Графов Румянцевых состоялась в Российской государственной библиотеке (РГБ) им. Ленина в Москве,... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:45

2022-06-01T10:45

2022-06-01T10:45

культура

вадим дуда

николай румянцев

россия

российская государственная библиотека

национальная электронная библиотека

новости культуры

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Торжественная закладка "капсулы времени" и медали с гербом рода Графов Румянцевых состоялась в Российской государственной библиотеке (РГБ) им. Ленина в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости."Капсулу времени" было решено заложить на цокольном этаже библиотеки в помещении столовой в рамках исторической реставрации входной группы РГБ, которая началась в прошлом году. В настоящее время здесь восстанавливается инженерная коммуникация - как рассказал журналистам директор по эксплуатации, строительству и безопасности РГБ Тимофей Щегольков, она не ремонтировалась с 1940-х годов. Также он добавил, что мраморная лестница на первом этаже входной группы готова почти полостью, "остались небольшие работы, связанные с фурнитурой, сама латунная фурнитура сейчас находится в реставрационной мастерской и вернётся сюда после реставрации".В свою очередь, медаль с гербом рода Графов Румянцевых, выпущенную в год 250-летия со дня рождения основателя РГБ Николая Румянцева, была закопана лично директором учреждения Вадимом Дудой."Сегодня у нас очень важный день. Сегодня будет проводиться заливка цокольного этажа, и мы хотим оставить послание — надеюсь, оно будет востребовано только лет через 200, когда вновь потребуется реставрация здания", — сказал в ходе церемонии директор учреждения Вадим Дуда.Затем он вложил в капсулу, "пульку", как ее называют библиотеки, для пневмопочты, которая летит со скоростью 40 километров в час, медаль и послание от сегодняшней библиотеки, после чего опустил ее в специально подготовленную ямку.В послании библиотеки, в частности, говорится о том, в каком состоянии находится библиотечная отрасль России сегодня, а также текущие цифры непосредственно Ленинки. "В стенах Российской государственной библиотеки находится уникальное собрание отечественных и зарубежных документов на 367 языках мира. Объем всех фондов превышает 48,1 миллиона единиц хранения (по состоянию на 1 января 2022 года), из них около трёх миллионов особо ценных изданий и других документов", — говорится в послании.Кроме того, в нем упомянула программа модельных библиотек. "Российская государственная библиотека куратор национального проекта "Культура" в части модернизации модельных библиотек в регионах — с 2019 по 2022 открыто 611 модельных библиотек, оцифровки книжных памятников — уже более 24 тыс", — указано в тексте.Далее в послании говорится о том, что библиотека идет в ногу со временем и развивает цифровое направление работы. "Мы искренне верим в то, что библиотеки — серьезный источник навигации в бесконечном мире знаний, верим в их будущее — именно как классических институтов доступа к проверенной информации. На сегодняшний день в каталоге Национальной электронной библиотеки 45 916 751 записей. Общее количество электронных документов в фондах НЭБ — 5 382 005. Около 1,7 миллиона документов оцифровано и входит в состав Электронной библиотеки РГБ. Доступны также сотни тысяч сетевых удалённых ресурсов, приобретаемых библиотекой для наших читателей", — говорится в тексте.В конце послания содержится надежда сегодняшнего руководства библиотеки на то, что она "на долгие годы останется классической национальной библиотекой и будет работать по заветам ее основателя графа Н.П. Румянцева "На благое просвещение".

https://ria.ru/20220531/tsaritsyno-1792129966.html

https://ria.ru/20220525/tretyakovka-1790599663.html

https://ria.ru/20220528/biblioteki-1790514289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

вадим дуда, николай румянцев, россия, российская государственная библиотека, национальная электронная библиотека, новости культуры