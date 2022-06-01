https://ria.ru/20220601/lekarstva-1792423703.html

Путин одобрил идею "Круга добра" обеспечить лекарствами людей старше 18 лет

Путин одобрил идею "Круга добра" обеспечить лекарствами людей старше 18 лет - РИА Новости, 01.06.2022

Путин одобрил идею "Круга добра" обеспечить лекарствами людей старше 18 лет

Президент России Владимир Путин продержал идею фонда "Круг Добра" о помощи лекарственными препаратами людям, достигшим 18 лет. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T17:32

2022-06-01T17:32

2022-06-01T17:34

общество

здоровье - общество

александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)

фонд "круг добра"

владимир путин

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продержал идею фонда "Круг Добра" о помощи лекарственными препаратами людям, достигшим 18 лет."Вы давали поручение проработать возможность обеспечения детей, достигших 18 лет... лекарственными препаратами после наступления 18 лет. Средства фонда позволяют расширить возрастные рамки, и если вы нас поддержите, то фонд подготовит изменение в нормативно-правовые акты, и мы сможем продолжать обеспечивать детей лекарствами и до конца календарного года или на больший период. Это позволит субъектам внести изменения в свои бюджеты и обеспечить преемственность - этого решения очень многие ждут сейчас", - сказал председатель правления фонда "Круг Добра" Александр Ткаченко на встрече с Путиным.Президент поддержал предложение."Давайте так и сделаем, тем более что сколько у вас было, 60 млрд запланировано, да? реально получилось 80 (млрд - ред.)", - ответил Путин."80 (млрд - ред.) с учетом средств сохраненного прошлого года. На данный момент бюджет составляет 122 млрд...Таких детей будет всего 70-100 человек в год, и это очень важно для того, чтобы лечение не прекратилось, иначе результат будет потерян", - завершил Ткаченко.

https://ria.ru/20220601/lekarstva-1792419600.html

https://ria.ru/20220526/zolgensma-1790788039.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, здоровье - общество, александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), фонд "круг добра", владимир путин