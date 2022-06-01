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Путин одобрил идею "Круга добра" обеспечить лекарствами людей старше 18 лет - РИА Новости, 01.06.2022
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Путин одобрил идею "Круга добра" обеспечить лекарствами людей старше 18 лет
Путин одобрил идею "Круга добра" обеспечить лекарствами людей старше 18 лет - РИА Новости, 01.06.2022
Путин одобрил идею "Круга добра" обеспечить лекарствами людей старше 18 лет
Президент России Владимир Путин продержал идею фонда "Круг Добра" о помощи лекарственными препаратами людям, достигшим 18 лет. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T17:32
2022-06-01T17:34
общество
здоровье - общество
александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)
фонд "круг добра"
владимир путин
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продержал идею фонда "Круг Добра" о помощи лекарственными препаратами людям, достигшим 18 лет."Вы давали поручение проработать возможность обеспечения детей, достигших 18 лет... лекарственными препаратами после наступления 18 лет. Средства фонда позволяют расширить возрастные рамки, и если вы нас поддержите, то фонд подготовит изменение в нормативно-правовые акты, и мы сможем продолжать обеспечивать детей лекарствами и до конца календарного года или на больший период. Это позволит субъектам внести изменения в свои бюджеты и обеспечить преемственность - этого решения очень многие ждут сейчас", - сказал председатель правления фонда "Круг Добра" Александр Ткаченко на встрече с Путиным.Президент поддержал предложение."Давайте так и сделаем, тем более что сколько у вас было, 60 млрд запланировано, да? реально получилось 80 (млрд - ред.)", - ответил Путин."80 (млрд - ред.) с учетом средств сохраненного прошлого года. На данный момент бюджет составляет 122 млрд...Таких детей будет всего 70-100 человек в год, и это очень важно для того, чтобы лечение не прекратилось, иначе результат будет потерян", - завершил Ткаченко.
https://ria.ru/20220601/lekarstva-1792419600.html
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общество, здоровье - общество, александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), фонд "круг добра", владимир путин
17:32 01.06.2022 (обновлено: 17:34 01.06.2022)
 
Путин одобрил идею "Круга добра" обеспечить лекарствами людей старше 18 лет

Путин поддержал идею фонда "Круг добра" об обеспечении лекарствами людей старше 18 лет

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продержал идею фонда "Круг Добра" о помощи лекарственными препаратами людям, достигшим 18 лет.
"Вы давали поручение проработать возможность обеспечения детей, достигших 18 лет... лекарственными препаратами после наступления 18 лет. Средства фонда позволяют расширить возрастные рамки, и если вы нас поддержите, то фонд подготовит изменение в нормативно-правовые акты, и мы сможем продолжать обеспечивать детей лекарствами и до конца календарного года или на больший период. Это позволит субъектам внести изменения в свои бюджеты и обеспечить преемственность - этого решения очень многие ждут сейчас", - сказал председатель правления фонда "Круг Добра" Александр Ткаченко на встрече с Путиным.
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
17:21
"Круг добра" закупает лекарства на год вперед
Президент поддержал предложение.
"Давайте так и сделаем, тем более что сколько у вас было, 60 млрд запланировано, да? реально получилось 80 (млрд - ред.)", - ответил Путин.
"80 (млрд - ред.) с учетом средств сохраненного прошлого года. На данный момент бюджет составляет 122 млрд...Таких детей будет всего 70-100 человек в год, и это очень важно для того, чтобы лечение не прекратилось, иначе результат будет потерян", - завершил Ткаченко.
Zolgensma (Золгенсма) - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 10:53
"Круг добра" рассказал об обеспечении пациентов препаратом "Золгенсма"
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоАлександр Ткаченко (Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)Фонд "Круг добра"Владимир Путин
 
 
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