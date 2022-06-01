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Трудностей с лекарствами для детей нет, заявил Мурашко - РИА Новости, 01.06.2022
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Трудностей с лекарствами для детей нет, заявил Мурашко
Трудностей с лекарствами для детей нет, заявил Мурашко - РИА Новости, 01.06.2022
Трудностей с лекарствами для детей нет, заявил Мурашко
Каких-то трудностей по лекарственным препаратам для детей в России нет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:03
2022-06-01T10:17
общество
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Каких-то трудностей по лекарственным препаратам для детей в России нет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По лекарственным препаратам сегодня мы не испытываем каких-то трудностей", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, достаточно ли препаратов для лечения детей.Он отметил, что отечественная промышленность сегодня очень активно включилась по направлению медицинского оборудования. Так в 2021 году было поставлено более 22 тысяч медицинских изделий и приборов, из них практически треть отечественного производства, пояснил министр.
https://ria.ru/20220524/lekarstva-1790419900.html
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общество, михаил мурашко, здоровье - общество
10:03 01.06.2022 (обновлено: 10:17 01.06.2022)
 
Трудностей с лекарствами для детей нет, заявил Мурашко

Глава Минздрава Мурашко заявил, что трудностей с лекарственными препаратами для детей нет

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Каких-то трудностей по лекарственным препаратам для детей в России нет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"По лекарственным препаратам сегодня мы не испытываем каких-то трудностей", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, достаточно ли препаратов для лечения детей.
Он отметил, что отечественная промышленность сегодня очень активно включилась по направлению медицинского оборудования. Так в 2021 году было поставлено более 22 тысяч медицинских изделий и приборов, из них практически треть отечественного производства, пояснил министр.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
24 мая, 15:22
Россия продолжит поставлять лекарства в ДНР и ЛНР, заявил Мурашко
 
ОбществоМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
 
 
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