https://ria.ru/20220601/lekarstva-1792257530.html
Трудностей с лекарствами для детей нет, заявил Мурашко
Трудностей с лекарствами для детей нет, заявил Мурашко - РИА Новости, 01.06.2022
Трудностей с лекарствами для детей нет, заявил Мурашко
Каких-то трудностей по лекарственным препаратам для детей в России нет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:03
2022-06-01T10:03
2022-06-01T10:17
общество
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Каких-то трудностей по лекарственным препаратам для детей в России нет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По лекарственным препаратам сегодня мы не испытываем каких-то трудностей", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, достаточно ли препаратов для лечения детей.Он отметил, что отечественная промышленность сегодня очень активно включилась по направлению медицинского оборудования. Так в 2021 году было поставлено более 22 тысяч медицинских изделий и приборов, из них практически треть отечественного производства, пояснил министр.
https://ria.ru/20220524/lekarstva-1790419900.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, михаил мурашко, здоровье - общество
10:03 01.06.2022 (обновлено: 10:17 01.06.2022)
Трудностей с лекарствами для детей нет, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко заявил, что трудностей с лекарственными препаратами для детей нет