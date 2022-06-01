https://ria.ru/20220601/lekarstva-1792257530.html

Трудностей с лекарствами для детей нет, заявил Мурашко

Трудностей с лекарствами для детей нет, заявил Мурашко - РИА Новости, 01.06.2022

Трудностей с лекарствами для детей нет, заявил Мурашко

Каких-то трудностей по лекарственным препаратам для детей в России нет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:03

2022-06-01T10:03

2022-06-01T10:17

общество

михаил мурашко

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735950574_0:30:3070:1757_1920x0_80_0_0_3a3b38636a557c744e00b3c9545e3ad2.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Каких-то трудностей по лекарственным препаратам для детей в России нет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По лекарственным препаратам сегодня мы не испытываем каких-то трудностей", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, достаточно ли препаратов для лечения детей.Он отметил, что отечественная промышленность сегодня очень активно включилась по направлению медицинского оборудования. Так в 2021 году было поставлено более 22 тысяч медицинских изделий и приборов, из них практически треть отечественного производства, пояснил министр.

https://ria.ru/20220524/lekarstva-1790419900.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, михаил мурашко, здоровье - общество