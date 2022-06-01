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Более девяти тысяч педагогов будут работать в летних лагерях Подмосковья - РИА Новости, 01.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220601/lagerya-1792411476.html
Более девяти тысяч педагогов будут работать в летних лагерях Подмосковья
Более девяти тысяч педагогов будут работать в летних лагерях Подмосковья - РИА Новости, 01.06.2022
Более девяти тысяч педагогов будут работать в летних лагерях Подмосковья
В Московской области в дневных лагерях будут работать более девяти тысяч педагогов и свыше одной тысячи вожатых, сообщили в региональном минобразования. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T17:04
2022-06-01T17:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дети
отдых
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Московской области в дневных лагерях будут работать более девяти тысяч педагогов и свыше одной тысячи вожатых, сообщили в региональном минобразования."В работе дневных лагерей будет задействовано более девяти тысяч педагогов и свыше 1 тысячи вожатых", - приводят слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной в сообщении.Всего в текущем году будут работать более одной тысячи лагерей, в которых отдохнут свыше 66 тысяч детей, добавили в министерстве.
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московская область (подмосковье), дети, отдых
17:04 01.06.2022
 

Более девяти тысяч педагогов будут работать в летних лагерях Подмосковья

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМальчик идет возле автобуса перед отправлением в детский оздоровительный лагерь имени Ю.А. Гагарина
Мальчик идет возле автобуса перед отправлением в детский оздоровительный лагерь имени Ю.А. Гагарина - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Московской области в дневных лагерях будут работать более девяти тысяч педагогов и свыше одной тысячи вожатых, сообщили в региональном минобразования.
"В работе дневных лагерей будет задействовано более девяти тысяч педагогов и свыше 1 тысячи вожатых", - приводят слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной в сообщении.
Троице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад Московской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 17:06Новости Подмосковья
Московская область примет участие в программе школьного туризма
Всего в текущем году будут работать более одной тысячи лагерей, в которых отдохнут свыше 66 тысяч детей, добавили в министерстве.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДетиОтдых
 
 
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