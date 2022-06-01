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Более девяти тысяч педагогов будут работать в летних лагерях Подмосковья
Более девяти тысяч педагогов будут работать в летних лагерях Подмосковья - РИА Новости, 01.06.2022
Более девяти тысяч педагогов будут работать в летних лагерях Подмосковья
В Московской области в дневных лагерях будут работать более девяти тысяч педагогов и свыше одной тысячи вожатых, сообщили в региональном минобразования. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T17:04
2022-06-01T17:04
2022-06-01T17:04
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отдых
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Московской области в дневных лагерях будут работать более девяти тысяч педагогов и свыше одной тысячи вожатых, сообщили в региональном минобразования."В работе дневных лагерей будет задействовано более девяти тысяч педагогов и свыше 1 тысячи вожатых", - приводят слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной в сообщении.Всего в текущем году будут работать более одной тысячи лагерей, в которых отдохнут свыше 66 тысяч детей, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220531/turizm-1792105795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), дети, отдых