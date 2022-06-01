https://ria.ru/20220601/lagerya-1792411476.html

Более девяти тысяч педагогов будут работать в летних лагерях Подмосковья

Более девяти тысяч педагогов будут работать в летних лагерях Подмосковья - РИА Новости, 01.06.2022

Более девяти тысяч педагогов будут работать в летних лагерях Подмосковья

В Московской области в дневных лагерях будут работать более девяти тысяч педагогов и свыше одной тысячи вожатых, сообщили в региональном минобразования. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T17:04

2022-06-01T17:04

2022-06-01T17:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

дети

отдых

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Московской области в дневных лагерях будут работать более девяти тысяч педагогов и свыше одной тысячи вожатых, сообщили в региональном минобразования."В работе дневных лагерей будет задействовано более девяти тысяч педагогов и свыше 1 тысячи вожатых", - приводят слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной в сообщении.Всего в текущем году будут работать более одной тысячи лагерей, в которых отдохнут свыше 66 тысяч детей, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220531/turizm-1792105795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), дети, отдых