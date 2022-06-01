https://ria.ru/20220601/lagerya-1792356998.html

Стартовала первая смена в загородных лагерях Тверской области

Стартовала первая смена в загородных лагерях Тверской области - РИА Новости, 01.06.2022

Стартовала первая смена в загородных лагерях Тверской области

В Тверской области стартовала первая смена в детских оздоровительных лагерях, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T14:41

2022-06-01T14:41

2022-06-01T14:41

тверская область

дети

отдых

игорь руденя

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ТВЕРЬ. 1 июн - РИА Новости. В Тверской области стартовала первая смена в детских оздоровительных лагерях, сообщает пресс-служба регионального правительства.Всего в первую смену смогут отдохнуть около 35,5 тысяч детей, а за весь период летних каникул организованным отдыхом будут охвачены свыше 65 тысяч ребят из Тверской области."В Тверской области сегодня открылась самая массовая смена в детских лагерях. Мы видим связь поколений, потому что здесь присутствуют ребята, разница в возрасте которых порядка 10 лет, но они вместе строят планы на лето. Для нас важно, что лагеря воспитывают наших детей, делают дружнее, сильнее. Учат любить свое Отечество, уважать друг друга, старших", – сказал губернатор региона Игорь Руденя, посетивший детский оздоровительный лагерь "Спутник".Планируется, что в этом году "Спутник" примет около 640 детей от 6 до 17 лет из Тверской области и из Донецкой и Луганской народных республик. Для них уже подготовили большую образовательно-развлекательную программу, творческие мероприятия, а также ряд спортивных событий. На протяжении всех летних каникул заниматься с ребятами будут представители сводного педагогического отряда, который объединяет студентов тверских вузов и колледжей, прошедших обучение в школе вожатых, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220524/podrostki-1790449219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дети, отдых, игорь руденя