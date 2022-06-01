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Стартовала первая смена в загородных лагерях Тверской области - РИА Новости, 01.06.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220601/lagerya-1792356998.html
Стартовала первая смена в загородных лагерях Тверской области
Стартовала первая смена в загородных лагерях Тверской области - РИА Новости, 01.06.2022
Стартовала первая смена в загородных лагерях Тверской области
В Тверской области стартовала первая смена в детских оздоровительных лагерях, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:41
2022-06-01T14:41
тверская область
дети
отдых
игорь руденя
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ТВЕРЬ. 1 июн - РИА Новости. В Тверской области стартовала первая смена в детских оздоровительных лагерях, сообщает пресс-служба регионального правительства.Всего в первую смену смогут отдохнуть около 35,5 тысяч детей, а за весь период летних каникул организованным отдыхом будут охвачены свыше 65 тысяч ребят из Тверской области."В Тверской области сегодня открылась самая массовая смена в детских лагерях. Мы видим связь поколений, потому что здесь присутствуют ребята, разница в возрасте которых порядка 10 лет, но они вместе строят планы на лето. Для нас важно, что лагеря воспитывают наших детей, делают дружнее, сильнее. Учат любить свое Отечество, уважать друг друга, старших", – сказал губернатор региона Игорь Руденя, посетивший детский оздоровительный лагерь "Спутник".Планируется, что в этом году "Спутник" примет около 640 детей от 6 до 17 лет из Тверской области и из Донецкой и Луганской народных республик. Для них уже подготовили большую образовательно-развлекательную программу, творческие мероприятия, а также ряд спортивных событий. На протяжении всех летних каникул заниматься с ребятами будут представители сводного педагогического отряда, который объединяет студентов тверских вузов и колледжей, прошедших обучение в школе вожатых, отметили в пресс-службе.
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дети, отдых, игорь руденя
14:41 01.06.2022
 

Стартовала первая смена в загородных лагерях Тверской области

© Фото : правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время открытия первой смены в оздоровительно-образовательном лагере "Спутник"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время открытия первой смены в оздоровительно-образовательном лагере Спутник - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : правительство Тверской области
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ТВЕРЬ. 1 июн - РИА Новости. В Тверской области стартовала первая смена в детских оздоровительных лагерях, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Всего в первую смену смогут отдохнуть около 35,5 тысяч детей, а за весь период летних каникул организованным отдыхом будут охвачены свыше 65 тысяч ребят из Тверской области.
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"В Тверской области сегодня открылась самая массовая смена в детских лагерях. Мы видим связь поколений, потому что здесь присутствуют ребята, разница в возрасте которых порядка 10 лет, но они вместе строят планы на лето. Для нас важно, что лагеря воспитывают наших детей, делают дружнее, сильнее. Учат любить свое Отечество, уважать друг друга, старших", – сказал губернатор региона Игорь Руденя, посетивший детский оздоровительный лагерь "Спутник".
Планируется, что в этом году "Спутник" примет около 640 детей от 6 до 17 лет из Тверской области и из Донецкой и Луганской народных республик. Для них уже подготовили большую образовательно-развлекательную программу, творческие мероприятия, а также ряд спортивных событий. На протяжении всех летних каникул заниматься с ребятами будут представители сводного педагогического отряда, который объединяет студентов тверских вузов и колледжей, прошедших обучение в школе вожатых, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьДетиОтдыхИгорь Руденя
 
 
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