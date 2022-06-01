https://ria.ru/20220601/krym-1792415549.html

Батальон Челебиджихана* планировал захватить Крым, заявили в Генпрокуратуре

Батальон Челебиджихана* планировал захватить Крым, заявили в Генпрокуратуре - РИА Новости, 01.06.2022

Батальон Челебиджихана* планировал захватить Крым, заявили в Генпрокуратуре

"Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* имел своей целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T17:09

2022-06-01T17:09

2022-06-01T17:09

происшествия

ленур ислямов

мустафа джемилев

рефат чубаров

россия

генеральная прокуратура рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* имел своей целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.Верховный суд РФ по иску Генеральной прокуратуры России признал террористическим и запретил "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*.Батальон Челебиджихана был основан в 2015 году организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел.Как пояснили в надзорном ведомстве, в создании батальона принимали участие Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров – лидеры запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"**."Батальон образован как независимое вооруженное формирование, на вооружении имеет стрелковое оружие, гранатометы, беспилотные летательные аппараты, автомобильную технику. Целями создания БНЧ являются нарушение территориальной целостности Российской Федерации, а одной из основных задач – вооруженный захват Республики Крым", - говорится в сообщении.По данным Генпрокуратуры, в незаконное вооруженное формирование активно вовлекаются граждане России. А деятельность батальона представляет угрозу безопасности общества и государства, посягает на территориальную целостность РФ.* Запрещенная в России террористическая организация.** Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220530/zaderzhanie-1791845390.html

https://ria.ru/20220601/terrorizm-1792308304.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ленур ислямов, мустафа джемилев, рефат чубаров, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)