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Батальон Челебиджихана* планировал захватить Крым, заявили в Генпрокуратуре - РИА Новости, 01.06.2022
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Батальон Челебиджихана* планировал захватить Крым, заявили в Генпрокуратуре
Батальон Челебиджихана* планировал захватить Крым, заявили в Генпрокуратуре - РИА Новости, 01.06.2022
Батальон Челебиджихана* планировал захватить Крым, заявили в Генпрокуратуре
"Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* имел своей целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T17:09
2022-06-01T17:09
происшествия
ленур ислямов
мустафа джемилев
рефат чубаров
россия
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* имел своей целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.Верховный суд РФ по иску Генеральной прокуратуры России признал террористическим и запретил "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*.Батальон Челебиджихана был основан в 2015 году организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел.Как пояснили в надзорном ведомстве, в создании батальона принимали участие Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров – лидеры запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"**."Батальон образован как независимое вооруженное формирование, на вооружении имеет стрелковое оружие, гранатометы, беспилотные летательные аппараты, автомобильную технику. Целями создания БНЧ являются нарушение территориальной целостности Российской Федерации, а одной из основных задач – вооруженный захват Республики Крым", - говорится в сообщении.По данным Генпрокуратуры, в незаконное вооруженное формирование активно вовлекаются граждане России. А деятельность батальона представляет угрозу безопасности общества и государства, посягает на территориальную целостность РФ.* Запрещенная в России террористическая организация.** Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20220530/zaderzhanie-1791845390.html
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происшествия, ленур ислямов, мустафа джемилев, рефат чубаров, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
17:09 01.06.2022
 
Батальон Челебиджихана* планировал захватить Крым, заявили в Генпрокуратуре

В Генпрокуратуре заявили, что батальон Челебиджихана* планировал вооруженный захват Крыма

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* имел своей целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
Верховный суд РФ по иску Генеральной прокуратуры России признал террористическим и запретил "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 18:41
В Крыму задержали боевика украинского вооруженного формирования
Батальон Челебиджихана был основан в 2015 году организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел.
Как пояснили в надзорном ведомстве, в создании батальона принимали участие Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров – лидеры запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"**.
"Батальон образован как независимое вооруженное формирование, на вооружении имеет стрелковое оружие, гранатометы, беспилотные летательные аппараты, автомобильную технику. Целями создания БНЧ являются нарушение территориальной целостности Российской Федерации, а одной из основных задач – вооруженный захват Республики Крым", - говорится в сообщении.
По данным Генпрокуратуры, в незаконное вооруженное формирование активно вовлекаются граждане России. А деятельность батальона представляет угрозу безопасности общества и государства, посягает на территориальную целостность РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Запрещенная в России экстремистская организация.
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
12:36
ВС России признал террористическим батальон Челебиджихана*
 
ПроисшествияЛенур ИслямовМустафа ДжемилевРефат ЧубаровРоссияГенеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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