Батальон Челебиджихана* планировал захватить Крым, заявили в Генпрокуратуре
В Генпрокуратуре заявили, что батальон Челебиджихана* планировал вооруженный захват Крыма
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* имел своей целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
Верховный суд РФ по иску Генеральной прокуратуры России признал террористическим и запретил "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*.
Батальон Челебиджихана был основан в 2015 году организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел.
Как пояснили в надзорном ведомстве, в создании батальона принимали участие Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров – лидеры запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"**.
"Батальон образован как независимое вооруженное формирование, на вооружении имеет стрелковое оружие, гранатометы, беспилотные летательные аппараты, автомобильную технику. Целями создания БНЧ являются нарушение территориальной целостности Российской Федерации, а одной из основных задач – вооруженный захват Республики Крым", - говорится в сообщении.
По данным Генпрокуратуры, в незаконное вооруженное формирование активно вовлекаются граждане России. А деятельность батальона представляет угрозу безопасности общества и государства, посягает на территориальную целостность РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Запрещенная в России экстремистская организация.