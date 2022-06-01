Американцы назвали Зеленского жуликом
Читатели The American Conservative раскритиковали Владимира Зеленского за коррупцию
© AP Photo / Markus SchreiberВыступление Владимира Зеленского во время Всемирного экономического форума в Давосе
© AP Photo / Markus Schreiber
Выступление Владимира Зеленского во время Всемирного экономического форума в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Читатели издания The American Conservative отреагировали на статью колумниста Рода Дрейера, в которой он пытается выяснить, какова на самом деле натура Владимира Зеленского, которого многие западные СМИ окрестили "героем".
Как утверждает автор публикации, Зеленский ничем не лучше бывшего лидера Петра Порошенко, которого он победил посулами побороться с коррупцией.
"В 2019 году актер Владимир Зеленский ворвался в политическую жизнь страны и занял пост президента на волне общественного гнева против элиты, особенно предыдущих лидеров, которые вывозили свои богатства за границу через потайные счета. У Зеленского и его ближайшего окружения имеется собственная сеть офшоров", - говорится в статье.
Читатели The American Conservative высказали свое мнение в комментариях к материалу.
"Зеленский – жулик, по которому плачет тюрьма. Его надо судить", - пишет rienzi.
"Он же актер, вот и просто зачитывает свои реплики. Что же до украинской коррупции, то уверен, что кланы Керри и Байдена приложили руку после переворота 2014 года", - полагает Fran Macadam.
"Да восточноевропейские олигархи – мелкая сошка по сравнению с нашими (американскими – Прим. ред.)", - считает Adamant.
Ранее Конституционный суд Украины отменил нормы антикоррупционного законодательства — статью, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Позже наказание вернули, но только в виде штрафа.
Подозрения в коррупции падали и на самого Зеленского. Международный консорциум журналистов-расследователей установил, что в 2012-м он зарегистрировал в офшорных зонах (Британские Виргинские острова, Белиз и Кипр) сеть компаний, через которые была приобретена элитная недвижимость в Лондоне. Оттуда же отмывались деньги Приватбанка олигарха Игоря Коломойского.
Несмотря на то, что сведения касались периода, когда Зеленский не был президентом, а сами по себе офшоры — легальный инструмент ведения бизнеса, репутация главы государства сильно пострадала.
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