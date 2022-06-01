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ФМБА исследует вакцину "Конвасэл" на детях - РИА Новости, 01.06.2022
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ФМБА исследует вакцину "Конвасэл" на детях
ФМБА исследует вакцину "Конвасэл" на детях - РИА Новости, 01.06.2022
ФМБА исследует вакцину "Конвасэл" на детях
Федеральное медико-биологическое агентство планирует исследование вакцины против коронавируса "Конвасэл" с участием детей, но после завершения испытаний... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:09
2022-06-01T16:18
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
конвасэл
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
вероника скворцова
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство планирует исследование вакцины против коронавируса "Конвасэл" с участием детей, но после завершения испытаний препарата среди взрослых, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.Минздрав России 18 марта зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА."Первый этап исследований всегда на взрослых от 18 до 60 лет, а потом линейка расширяется для тех, кто старше 60 и начинается отсчёт по возрастам. Сначала группа 12-17 лет, потом 6-12 лет и младше. Мы, конечно, эти исследования обязательно проведём, но это потребует времени определённого", - сказала Скворцова журналистам.
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общество, коронавирус covid-19, конвасэл, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вероника скворцова
16:09 01.06.2022 (обновлено: 16:18 01.06.2022)
 
ФМБА исследует вакцину "Конвасэл" на детях

Глава ФМБА Скворцова: вакцину "Конвасэл" исследуют на детях после испытаний на взрослых

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл для профилактики covid-19 - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Лаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство планирует исследование вакцины против коронавируса "Конвасэл" с участием детей, но после завершения испытаний препарата среди взрослых, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Минздрав России 18 марта зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА.
"Первый этап исследований всегда на взрослых от 18 до 60 лет, а потом линейка расширяется для тех, кто старше 60 и начинается отсчёт по возрастам. Сначала группа 12-17 лет, потом 6-12 лет и младше. Мы, конечно, эти исследования обязательно проведём, но это потребует времени определённого", - сказала Скворцова журналистам.
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Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19КонвасэлРоссияФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Вероника Скворцова
 
 
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