https://ria.ru/20220601/konvasel-1792395762.html

ФМБА исследует вакцину "Конвасэл" на детях

ФМБА исследует вакцину "Конвасэл" на детях - РИА Новости, 01.06.2022

ФМБА исследует вакцину "Конвасэл" на детях

Федеральное медико-биологическое агентство планирует исследование вакцины против коронавируса "Конвасэл" с участием детей, но после завершения испытаний... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T16:09

2022-06-01T16:09

2022-06-01T16:18

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

конвасэл

россия

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

вероника скворцова

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство планирует исследование вакцины против коронавируса "Конвасэл" с участием детей, но после завершения испытаний препарата среди взрослых, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.Минздрав России 18 марта зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА."Первый этап исследований всегда на взрослых от 18 до 60 лет, а потом линейка расширяется для тех, кто старше 60 и начинается отсчёт по возрастам. Сначала группа 12-17 лет, потом 6-12 лет и младше. Мы, конечно, эти исследования обязательно проведём, но это потребует времени определённого", - сказала Скворцова журналистам.

https://ria.ru/20220405/vaktsina-1781855950.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, коронавирус covid-19, конвасэл, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вероника скворцова