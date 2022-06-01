https://ria.ru/20220601/konvasel-1792395762.html
ФМБА исследует вакцину "Конвасэл" на детях
ФМБА исследует вакцину "Конвасэл" на детях - РИА Новости, 01.06.2022
ФМБА исследует вакцину "Конвасэл" на детях
Федеральное медико-биологическое агентство планирует исследование вакцины против коронавируса "Конвасэл" с участием детей, но после завершения испытаний... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:09
2022-06-01T16:09
2022-06-01T16:18
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
конвасэл
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
вероника скворцова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783035584_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_6b7459f497b619102dc383a1638604d8.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство планирует исследование вакцины против коронавируса "Конвасэл" с участием детей, но после завершения испытаний препарата среди взрослых, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.Минздрав России 18 марта зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА."Первый этап исследований всегда на взрослых от 18 до 60 лет, а потом линейка расширяется для тех, кто старше 60 и начинается отсчёт по возрастам. Сначала группа 12-17 лет, потом 6-12 лет и младше. Мы, конечно, эти исследования обязательно проведём, но это потребует времени определённого", - сказала Скворцова журналистам.
https://ria.ru/20220405/vaktsina-1781855950.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783035584_136:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_aadc918d48f57882cd0b9efde57463c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирус covid-19, конвасэл, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вероника скворцова
16:09 01.06.2022 (обновлено: 16:18 01.06.2022)
ФМБА исследует вакцину "Конвасэл" на детях
Глава ФМБА Скворцова: вакцину "Конвасэл" исследуют на детях после испытаний на взрослых