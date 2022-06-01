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На Гребном канале в Нижнем Новгороде открыли физкультурный комплекс

На Гребном канале в Нижнем Новгороде открыли физкультурный комплекс - РИА Новости, 01.06.2022

На Гребном канале в Нижнем Новгороде открыли физкультурный комплекс

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Горадром" открыли в Нижнем Новгороде на Гребном канале, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T23:56

2022-06-01T23:56

2022-06-01T23:56

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс "Горадром" открыли в Нижнем Новгороде на Гребном канале, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Гребной канал – искусственно созданный с помощью длинной бетонной дамбы канал вдоль правого берега Волги, который используется для занятий греблей на лодках."Горадром" стал важным этапом возрождения спортивной жизни Гребного канала. Здесь была создана велодорожка, беговая дорожка, проведено благоустройство, установлены малые архитектурные формы. И, конечно, встал вопрос о преобразовании этой территории. Здесь был эллинг (сооружение для ремонта судов), который по назначению не использовался, он был в ужасном состоянии. Были предложения о его коммерческом использовании. Но мы приняли решение о выделении региональных бюджетных средств и вместе с нижегородскими архитекторами разработали такой проект", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который приехал на открытие физкультурно-оздоровительного комплекса.В рамках модернизации объекта были выполнены работы по замене конструкций стеновых сэндвич-панелей, замене кровли. На лицевом фасаде здания смонтировано оборудование уличного скалодрома. Внутри здание тематически поделено на зону скейт-парка с трибунами, игровую площадку и тренажеры. На прилегающей территории создан скейт-парк."Здесь на одной площадке смогут тренироваться представители трех олимпийских видов спорта. Это и скалолазание, и скейтбординг, и уличный баскетбол 3х3. Приглашаем сюда всех, кто увлекается этими видами спорта", - сказал Никитин.

нижегородская область

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

нижегородская область, глеб никитин