https://ria.ru/20220601/kompesnatsii-1792243104.html

Москвичам рассказали о компенсациях за нарушение ковид-ограничений

Москвичам рассказали о компенсациях за нарушение ковид-ограничений - РИА Новости, 01.06.2022

Москвичам рассказали о компенсациях за нарушение ковид-ограничений

С сегодняшнего дня в Москве можно подать заявление на компенсацию административных штрафов за нарушение коронавирусных ограничений, сообщил сайт мэра столицы. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T08:34

2022-06-01T08:34

2022-06-01T10:03

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. С сегодняшнего дня в Москве можно подать заявление на компенсацию административных штрафов за нарушение коронавирусных ограничений, сообщил сайт мэра столицы.Амнистия действует до конца года. Исключение составляют штрафы за несоблюдение режима самоизоляции на дому — их компенсировать нельзя.Кроме того, московские власти прекратят взыскание назначенных, но неоплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений.Для получения компенсации нужно без предварительной записи обратиться с заявлением в любой столичный центр госуслуг. Понадобятся также документ, удостоверяющий личность, постановление о назначении штрафа и подтверждение оплаты. Для представителей юридических лиц необходима доверенность.Там же можно получить копию постановления о назначении административного наказания, если нет оригинала.

https://ria.ru/20220525/amnistiya-1790646976.html

https://ria.ru/20220531/koronavirus-1792079270.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва, общество