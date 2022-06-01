https://ria.ru/20220601/kompesnatsii-1792243104.html
Москвичам рассказали о компенсациях за нарушение ковид-ограничений
Москвичам рассказали о компенсациях за нарушение ковид-ограничений - РИА Новости, 01.06.2022
Москвичам рассказали о компенсациях за нарушение ковид-ограничений
С сегодняшнего дня в Москве можно подать заявление на компенсацию административных штрафов за нарушение коронавирусных ограничений, сообщил сайт мэра столицы. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T08:34
2022-06-01T08:34
2022-06-01T10:03
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. С сегодняшнего дня в Москве можно подать заявление на компенсацию административных штрафов за нарушение коронавирусных ограничений, сообщил сайт мэра столицы.Амнистия действует до конца года. Исключение составляют штрафы за несоблюдение режима самоизоляции на дому — их компенсировать нельзя.Кроме того, московские власти прекратят взыскание назначенных, но неоплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений.Для получения компенсации нужно без предварительной записи обратиться с заявлением в любой столичный центр госуслуг. Понадобятся также документ, удостоверяющий личность, постановление о назначении штрафа и подтверждение оплаты. Для представителей юридических лиц необходима доверенность.Там же можно получить копию постановления о назначении административного наказания, если нет оригинала.
https://ria.ru/20220525/amnistiya-1790646976.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва, общество
08:34 01.06.2022 (обновлено: 10:03 01.06.2022)
Москвичам рассказали о компенсациях за нарушение ковид-ограничений
В Москве с 1 июня вступила в силу "ковидная амнистия"
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости.
С сегодняшнего дня в Москве можно подать заявление на компенсацию административных штрафов за нарушение коронавирусных ограничений, сообщил
сайт мэра столицы.
"Вернуть деньги смогут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Возместить штрафы могут москвичи и гости столицы, при этом важно, чтобы штраф был выписан на территории Москвы", — говорится в публикации.
Амнистия действует до конца года. Исключение составляют штрафы за несоблюдение режима самоизоляции на дому — их компенсировать нельзя.
Кроме того, московские власти прекратят взыскание назначенных, но неоплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений.
Для получения компенсации нужно без предварительной записи обратиться с заявлением в любой столичный центр госуслуг. Понадобятся также документ, удостоверяющий личность, постановление о назначении штрафа и подтверждение оплаты. Для представителей юридических лиц необходима доверенность.
"Решение о предоставлении компенсации будет принято соответствующим органом исполнительной власти или городским учреждением, выписавшим штраф", — дополняется в сообщении.
Там же можно получить копию постановления о назначении административного наказания, если нет оригинала.