https://ria.ru/20220601/kitay-1792314702.html

Пекин призвал Запад прекратить подливать масло в огонь конфликта на Украине

Пекин призвал Запад прекратить подливать масло в огонь конфликта на Украине - РИА Новости, 01.06.2022

Пекин призвал Запад прекратить подливать масло в огонь конфликта на Украине

Китай в рамках своих усилий по содействию урегулированию украинского конфликта по различным каналам постоянно призывает к прекращению огня, а также призывает... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:51

2022-06-01T12:51

2022-06-01T12:51

специальная военная операция на украине

в мире

китай

украина

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ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Китай в рамках своих усилий по содействию урегулированию украинского конфликта по различным каналам постоянно призывает к прекращению огня, а также призывает Запад отменить незаконные санкции и прекратить подливать масло в огонь, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Что касается упомянутой вами ситуации на Украине, Китай все время использует различные возможности и каналы, чтобы призвать к прекращению огня, выступает с призывами к диалогу и переговорам, призывает США и другие западные страны прекратить подливать масло в огонь и перестать вводить односторонние санкции", - заявил дипломат, отвечая на вопрос о том, какие действия Китай предпринимает в последнее время, чтобы поспособствовать достижению мира.Он также выразил надежду, что соответствующие стороны присоединятся к китайской стороне в призывах к урегулированию конфликта путем диалога и переговоров, а не будут прибегать к военным средствам.Представитель ведомства на просьбу уточнить, просил ли Китай президента России Владимира Путина добиться прекращения огня, также призвал не связывать позицию китайской стороны с российским лидером.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792212551.html

https://ria.ru/20220529/nato-1791499005.html

китай

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, украина