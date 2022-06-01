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В МИД назвали попытки расколоть российско-китайские отношения провальными - РИА Новости, 01.06.2022
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В МИД назвали попытки расколоть российско-китайские отношения провальными
В МИД назвали попытки расколоть российско-китайские отношения провальными - РИА Новости, 01.06.2022
В МИД назвали попытки расколоть российско-китайские отношения провальными
Линия Запада на раскол российско-китайских отношений обречена на провал, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:09
2022-06-01T10:29
россия
китай
в мире
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
игорь моргулов
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Линия Запада на раскол российско-китайских отношений обречена на провал, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов."Мы видим, что Китай сталкивается с ожесточенным давлением США и их сателлитов, прямыми призывами обвинить Россию во всех смертных грехах", - сказал Моргулов в ходе VII Международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Он добавил, что "линия на раскол российско-китайских отношений" заведомо обречена на провал."Мы ценим, что Пекин с самого начала занял непредвзятую позицию по украинскому вопросу. Мы ценим, что наши китайские друзья осуждают НАТО за искусственное создание кризиса безопасности в Европе, неоправданное расширение блока на восток", - подчеркнул замглавы МИД.
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россия, китай, в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), игорь моргулов
10:09 01.06.2022 (обновлено: 10:29 01.06.2022)
 
В МИД назвали попытки расколоть российско-китайские отношения провальными

Замглавы МИД Моргулов: линия на раскол российско-китайских отношений обречена на провал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Линия Запада на раскол российско-китайских отношений обречена на провал, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Мы видим, что Китай сталкивается с ожесточенным давлением США и их сателлитов, прямыми призывами обвинить Россию во всех смертных грехах", - сказал Моргулов в ходе VII Международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Он добавил, что "линия на раскол российско-китайских отношений" заведомо обречена на провал.
"Мы ценим, что Пекин с самого начала занял непредвзятую позицию по украинскому вопросу. Мы ценим, что наши китайские друзья осуждают НАТО за искусственное создание кризиса безопасности в Европе, неоправданное расширение блока на восток", - подчеркнул замглавы МИД.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 18:10
Китай и Россия помогут установить новый финансовый порядок в мире
 
РоссияКитайВ миреСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Игорь Моргулов
 
 
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