https://ria.ru/20220601/kitay-1792259328.html

В МИД назвали попытки расколоть российско-китайские отношения провальными

В МИД назвали попытки расколоть российско-китайские отношения провальными - РИА Новости, 01.06.2022

В МИД назвали попытки расколоть российско-китайские отношения провальными

Линия Запада на раскол российско-китайских отношений обречена на провал, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:09

2022-06-01T10:09

2022-06-01T10:29

россия

китай

в мире

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

игорь моргулов

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Линия Запада на раскол российско-китайских отношений обречена на провал, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов."Мы видим, что Китай сталкивается с ожесточенным давлением США и их сателлитов, прямыми призывами обвинить Россию во всех смертных грехах", - сказал Моргулов в ходе VII Международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Он добавил, что "линия на раскол российско-китайских отношений" заведомо обречена на провал."Мы ценим, что Пекин с самого начала занял непредвзятую позицию по украинскому вопросу. Мы ценим, что наши китайские друзья осуждают НАТО за искусственное создание кризиса безопасности в Европе, неоправданное расширение блока на восток", - подчеркнул замглавы МИД.

https://ria.ru/20220525/poryadok-1790697186.html

россия

китай

сша

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Кирилл Волков

россия, китай, в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), игорь моргулов