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В МИД назвали попытки расколоть российско-китайские отношения провальными
В МИД назвали попытки расколоть российско-китайские отношения провальными - РИА Новости, 01.06.2022
В МИД назвали попытки расколоть российско-китайские отношения провальными
Линия Запада на раскол российско-китайских отношений обречена на провал, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:09
2022-06-01T10:09
2022-06-01T10:29
россия
китай
в мире
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
игорь моргулов
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Линия Запада на раскол российско-китайских отношений обречена на провал, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов."Мы видим, что Китай сталкивается с ожесточенным давлением США и их сателлитов, прямыми призывами обвинить Россию во всех смертных грехах", - сказал Моргулов в ходе VII Международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Он добавил, что "линия на раскол российско-китайских отношений" заведомо обречена на провал."Мы ценим, что Пекин с самого начала занял непредвзятую позицию по украинскому вопросу. Мы ценим, что наши китайские друзья осуждают НАТО за искусственное создание кризиса безопасности в Европе, неоправданное расширение блока на восток", - подчеркнул замглавы МИД.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, китай, в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), игорь моргулов
10:09 01.06.2022 (обновлено: 10:29 01.06.2022)
В МИД назвали попытки расколоть российско-китайские отношения провальными
Замглавы МИД Моргулов: линия на раскол российско-китайских отношений обречена на провал