https://ria.ru/20220601/kirkorov-1792326383.html

Депутат Госдумы призвал Киркорова не забывать о совести

Депутат Госдумы призвал Киркорова не забывать о совести - РИА Новости, 01.06.2022

Депутат Госдумы призвал Киркорова не забывать о совести

Публичные личности и звезды шоу-бизнеса в погоне за славой не должны забывать о совести и уважении к людям, заявил РИА Новости депутат Госдумы Абдулхаким... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:19

2022-06-01T13:19

2022-06-01T13:20

шоубиз

филипп киркоров

госдума рф

общество

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МАХАЧКАЛА, 1 июн - РИА Новости. Публичные личности и звезды шоу-бизнеса в погоне за славой не должны забывать о совести и уважении к людям, заявил РИА Новости депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев, комментируя требование верующих жителей Ставропольского края отменить концерт Филиппа Киркорова.На концерте, который прошел в конце апреля в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова, на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Певец, исполняя песню "Мария Магдалена", ходил по этому кресту. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя номер, заявил, что всем стоит более чутко относиться к чувствам окружающих. Позже Киркоров заявил, что не хотел никого оскорбить.Telegram-канал Mash в среду сообщил, что лидер общественной организации "Наш дом — город Грозный" Сайпуддин Гучигов призвал власти Ставропольского края запретить концерты Киркорова, потому что тот "измывается над чувствами верующих". По его словам, организация поддерживает православных Кавказа, "потому что, когда были карикатуры на пророка Мухаммеда, православные люди приехали и поддержали" мусульман. В Пятигорской епархии РПЦ также призвали отменить запланированный в городе концерт."Не секрет, что Запад давно пытается разрушить российское общество через подрыв авторитета традиционных для нашей страны религий – христианства, ислама, буддизма. Любой религиозный вопрос – очень щепетильный, поэтому каждый взрослый человек должен подходить к нему с осторожностью. Тем более, если это касается публичных личностей, звезд шоу-бизнеса. В погоне за славой они не должны забывать о совести и уважении к людям", — заявил РИА Новости Гаджиев.Он добавил, что "танцы на кресте" напоминают о деструктивных течениях, против которых борется Россия. "Посмотрите на символику националистов "Азова" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела – ред.), в ней тоже много, мягко говоря, неоднозначных символов, связанных с сатанизмом и подобными деструктивными течениями. Танцы на кресте и подобные выходки невольно наталкивают на аналогии с теми, против кого сегодня борется наша страна", — добавил парламентарий.

https://ria.ru/20220526/churikova-1790905812.html

https://ria.ru/20220430/kirkorov-1785906994.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

филипп киркоров, госдума рф, общество