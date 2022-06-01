https://ria.ru/20220601/kipr-1792225044.html
Кипр отменил коронавирусные ограничения для туристов
Кипр отменил коронавирусные ограничения для туристов - РИА Новости, 01.06.2022
Кипр отменил коронавирусные ограничения для туристов
Кипр с 1 июня отменяет санитарные ограничения по коронавирусу для туристов - прибывающим на остров путешественникам не придется предъявлять справку о вакцинации РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T00:43
2022-06-01T00:43
2022-06-01T00:43
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АФИНЫ, 1 июн - РИА Новости. Кипр с 1 июня отменяет санитарные ограничения по коронавирусу для туристов - прибывающим на остров путешественникам не придется предъявлять справку о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус.Эти ограничения были предусмотрены Планом действий по обеспечению бесперебойного выполнения полетов и работы аэропортов и портов Кипра, вступившим в силу с 22 февраля 2022 года. Его целью была организация авиасообщения в период пандемии, и он, в частности, предусматривал категоризацию стран на основе эпидемиологического риска, порядок тестирования авиапассажиров на коронавирус. План касался работы аэропортов Ларнаки и Пафоса, а также морских портов страны.Совет министров принял во внимание улучшение эпидемиологической картины как на Кипре, так и во всем мире, и одобрил отмену ограничений.Прибывающие на Кипр путешественники, независимо от страны происхождения, не будут обязаны предъявлять действующую справку о вакцинации от коронавируса или выздоровлении или отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген.С этим решением страна возвращается к нормальной жизни в отношении поездок, заявил министр транспорта Яннис Карусос, комментируя решение.Ранее власти Кипра отменили с 18 апреля требование к туристам заполнять обязательную кипрскую карту полета CyprusFlightPass.Что касается загруженности рейсов, министр заявил, что она находится на очень высоком уровне. В мае предполагается, что пассажиропоток достигнет 77% от соответствующего периода допандемийного 2019 года, при среднем количестве около 30 тысяч пассажиров в день.Министерство здравоохранения Кипра сообщило, что с 1 июня 2022 года приостанавливается обязательное использование защитной маски в помещения. Использование маски рекомендуется в местах скопления людей и лицам, входящим в уязвимые группы населения.
https://ria.ru/20220601/turtsiya-1792223869.html
https://ria.ru/20220527/fitnes-tury-1790876323.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, кипр, в мире
Кипр отменил коронавирусные ограничения для туристов
Кипр с 1 июня отменил коронавирусные ограничения для туристов
АФИНЫ, 1 июн - РИА Новости. Кипр с 1 июня отменяет санитарные ограничения по коронавирусу для туристов - прибывающим на остров путешественникам не придется предъявлять справку о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус.
Эти ограничения были предусмотрены Планом действий по обеспечению бесперебойного выполнения полетов и работы аэропортов и портов Кипра
, вступившим в силу с 22 февраля 2022 года. Его целью была организация авиасообщения в период пандемии, и он, в частности, предусматривал категоризацию стран на основе эпидемиологического риска, порядок тестирования авиапассажиров на коронавирус. План касался работы аэропортов Ларнаки
и Пафоса
, а также морских портов страны.
Совет министров принял во внимание улучшение эпидемиологической картины как на Кипре, так и во всем мире, и одобрил отмену ограничений.
Прибывающие на Кипр путешественники, независимо от страны происхождения, не будут обязаны предъявлять действующую справку о вакцинации от коронавируса или выздоровлении или отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген.
С этим решением страна возвращается к нормальной жизни в отношении поездок, заявил министр транспорта Яннис Карусос, комментируя решение.
Ранее власти Кипра отменили с 18 апреля требование к туристам заполнять обязательную кипрскую карту полета CyprusFlightPass.
Что касается загруженности рейсов, министр заявил, что она находится на очень высоком уровне. В мае предполагается, что пассажиропоток достигнет 77% от соответствующего периода допандемийного 2019 года, при среднем количестве около 30 тысяч пассажиров в день.
Министерство здравоохранения Кипра сообщило, что с 1 июня 2022 года приостанавливается обязательное использование защитной маски в помещения. Использование маски рекомендуется в местах скопления людей и лицам, входящим в уязвимые группы населения.