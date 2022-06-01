https://ria.ru/20220601/kipr-1792225044.html

Кипр отменил коронавирусные ограничения для туристов

Кипр отменил коронавирусные ограничения для туристов - РИА Новости, 01.06.2022

Кипр отменил коронавирусные ограничения для туристов

Кипр с 1 июня отменяет санитарные ограничения по коронавирусу для туристов - прибывающим на остров путешественникам не придется предъявлять справку о вакцинации РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T00:43

2022-06-01T00:43

2022-06-01T00:43

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АФИНЫ, 1 июн - РИА Новости. Кипр с 1 июня отменяет санитарные ограничения по коронавирусу для туристов - прибывающим на остров путешественникам не придется предъявлять справку о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус.Эти ограничения были предусмотрены Планом действий по обеспечению бесперебойного выполнения полетов и работы аэропортов и портов Кипра, вступившим в силу с 22 февраля 2022 года. Его целью была организация авиасообщения в период пандемии, и он, в частности, предусматривал категоризацию стран на основе эпидемиологического риска, порядок тестирования авиапассажиров на коронавирус. План касался работы аэропортов Ларнаки и Пафоса, а также морских портов страны.Совет министров принял во внимание улучшение эпидемиологической картины как на Кипре, так и во всем мире, и одобрил отмену ограничений.Прибывающие на Кипр путешественники, независимо от страны происхождения, не будут обязаны предъявлять действующую справку о вакцинации от коронавируса или выздоровлении или отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген.С этим решением страна возвращается к нормальной жизни в отношении поездок, заявил министр транспорта Яннис Карусос, комментируя решение.Ранее власти Кипра отменили с 18 апреля требование к туристам заполнять обязательную кипрскую карту полета CyprusFlightPass.Что касается загруженности рейсов, министр заявил, что она находится на очень высоком уровне. В мае предполагается, что пассажиропоток достигнет 77% от соответствующего периода допандемийного 2019 года, при среднем количестве около 30 тысяч пассажиров в день.Министерство здравоохранения Кипра сообщило, что с 1 июня 2022 года приостанавливается обязательное использование защитной маски в помещения. Использование маски рекомендуется в местах скопления людей и лицам, входящим в уязвимые группы населения.

https://ria.ru/20220601/turtsiya-1792223869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

новости - туризм, кипр, в мире