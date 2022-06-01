https://ria.ru/20220601/kinoteatry-1792349332.html
Владимир Толстой заявил, что кинотеатры получат поддержку
Владимир Толстой заявил, что кинотеатры получат поддержку - РИА Новости, 01.06.2022
Владимир Толстой заявил, что кинотеатры получат поддержку
Кинотеатры получат поддержку, все предложения получены и обсуждаются Минкультуры РФ и "Фондом кино", сообщил журналистам советник президента РФ по вопросам... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:05
2022-06-01T14:05
2022-06-01T14:05
культура
новости культуры
кинотеатры
россия
владимир толстой
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Кинотеатры получат поддержку, все предложения получены и обсуждаются Минкультуры РФ и "Фондом кино", сообщил журналистам советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой."Они (предложения – Прим. ред.) обсуждаются сейчас, поддержка будет… Просто будут найдены способы поддержки, но не разбрасывание денег", — сказал Толстой на пресс-конференции, посвященной книжному фестивалю "Красная площадь".Российские кинотеатры оказались в затруднительном положении после того, как в марте 2022 года голливудские мейджоры Disney, Universal, Warner Bros., Sony и Paramount приостановили прокат своих картин в России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кинотеатры, россия, владимир толстой
Владимир Толстой заявил, что кинотеатры получат поддержку
Советник президента РФ по культуре Толстой заявил, что кинотеатры получат поддержку
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Кинотеатры получат поддержку, все предложения получены и обсуждаются Минкультуры РФ и "Фондом кино", сообщил журналистам советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.
"Они (предложения – Прим. ред.) обсуждаются сейчас, поддержка будет… Просто будут найдены способы поддержки, но не разбрасывание денег", — сказал Толстой на пресс-конференции, посвященной книжному фестивалю "Красная площадь".
Российские кинотеатры оказались в затруднительном положении после того, как в марте 2022 года голливудские мейджоры Disney, Universal, Warner Bros., Sony и Paramount приостановили прокат своих картин в России.