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Российские ПВО сбили ракету украинских националистов над окраиной Херсона - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/kherson-1792339678.html
Российские ПВО сбили ракету украинских националистов над окраиной Херсона
Российские ПВО сбили ракету украинских националистов над окраиной Херсона - РИА Новости, 01.06.2022
Российские ПВО сбили ракету украинских националистов над окраиной Херсона
Система противовоздушной обороны сработала в Херсоне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:47
2022-06-01T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
вооруженные силы украины
владимир путин
украина
херсонская область
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ХЕРСОН, 1 июн — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в Херсоне, передает корреспондент РИА Новости.Из центра города был слышен взрыв, в небе некоторое время можно было наблюдать след от ракеты. По предварительным данным, сбит один снаряд, выпущенный украинскими националистами.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Также началась выдача российских сим-карт.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
херсон
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в мире, херсон, вооруженные силы украины, владимир путин, украина, херсонская область , россия
13:47 01.06.2022 (обновлено: 15:06 01.06.2022)
 
Российские ПВО сбили ракету украинских националистов над окраиной Херсона

В Херсоне, по предварительным данным, система ПВО сбила украинскую ракету

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Херсон
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости
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Стела на въезде в Херсон. Архивное фото
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ХЕРСОН, 1 июн — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в Херсоне, передает корреспондент РИА Новости.
Из центра города был слышен взрыв, в небе некоторое время можно было наблюдать след от ракеты. По предварительным данным, сбит один снаряд, выпущенный украинскими националистами.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Также началась выдача российских сим-карт.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:32Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.06.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинУкраинаХерсонская областьРоссия
 
 
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