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Российские ПВО сбили ракету украинских националистов над окраиной Херсона
Российские ПВО сбили ракету украинских националистов над окраиной Херсона - РИА Новости, 01.06.2022
Российские ПВО сбили ракету украинских националистов над окраиной Херсона
Система противовоздушной обороны сработала в Херсоне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:47
2022-06-01T13:47
2022-06-01T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
вооруженные силы украины
владимир путин
украина
херсонская область
россия
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ХЕРСОН, 1 июн — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в Херсоне, передает корреспондент РИА Новости.Из центра города был слышен взрыв, в небе некоторое время можно было наблюдать след от ракеты. По предварительным данным, сбит один снаряд, выпущенный украинскими националистами.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Также началась выдача российских сим-карт.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, вооруженные силы украины, владимир путин, украина, херсонская область , россия
13:47 01.06.2022 (обновлено: 15:06 01.06.2022)
Российские ПВО сбили ракету украинских националистов над окраиной Херсона
В Херсоне, по предварительным данным, система ПВО сбила украинскую ракету