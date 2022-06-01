https://ria.ru/20220601/khakery-1792410933.html

Глава АНБ заявил о "наступательных кампаниях" США в поддержку Украины

Глава АНБ заявил о "наступательных кампаниях" США в поддержку Украины - РИА Новости, 01.06.2022

Глава АНБ заявил о "наступательных кампаниях" США в поддержку Украины

Армейские хакеры США провели несколько "наступательных операций", поддержав Украину, заявил в интервью Sky News глава американского киберкомандования, директор... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T16:56

2022-06-01T16:56

2022-06-01T17:24

сша

украина

россия

пол накасоне

кибератаки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152512/60/1525126020_0:146:2401:1496_1920x0_80_0_0_dca2f135d45b847f9716a79b7fb0162c.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Армейские хакеры США провели несколько "наступательных операций", поддержав Украину, заявил в интервью Sky News глава американского киберкомандования, директор агентства национальной безопасности генерал Пол Накасоне.Генерал заявил, что США ведут "охоту на опережение", выявляя инструменты атак до их применения. При этом Накасоне не пояснил, направлены ли упомянутые им операции против России."Мы провели полный спектр операций; наступательные, оборонительные и информационные", — заявил он. Накасоне не раскрыл подробностей, но заявил, что все мероприятия проводились в соответствии с законом.На вопрос о том, насколько, по его мнению, велик риск российских кибератак против США, Накасоне ответил: "Мы сохраняем бдительность каждый день. Каждый день. И я все время анализирую такую возможность".Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва даст отпор любым попыткам подорвать ее информационную безопасность. Он отметил, что Запад сегодня активно взращивает армию хакеров на Украине.Российские власти неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать с западными странами в борьбе с хакерами, а также вести диалог по кибербезопасности. В апреле МИД России назвал обвинения США в кибератаках со стороны России очередной пропагандой от администрации Джо Байдена, нацеленной "через дискредитацию РФ и ее политики по укреплению международной информационной безопасности прикрыть развязанную киберагрессию".

https://ria.ru/20220511/kiberataki-1787899188.html

https://ria.ru/20220111/khakery-1767398103.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, россия, пол накасоне, кибератаки