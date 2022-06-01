16:56 01.06.2022 (обновлено: 17:24 01.06.2022)
Глава АНБ заявил о "наступательных кампаниях" США в поддержку Украины
Глава АНБ Пол Накасоне: США проводят "наступательные кампании" в поддержку Украины
Военнослужащие Киберкомандования США . Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Армейские хакеры США провели несколько "наступательных операций", поддержав Украину, заявил в интервью Sky News глава американского киберкомандования, директор агентства национальной безопасности генерал Пол Накасоне.
Генерал заявил, что США ведут "охоту на опережение", выявляя инструменты атак до их применения. При этом Накасоне не пояснил, направлены ли упомянутые им операции против России.
"Мы провели полный спектр операций; наступательные, оборонительные и информационные", — заявил он. Накасоне не раскрыл подробностей, но заявил, что все мероприятия проводились в соответствии с законом.
На вопрос о том, насколько, по его мнению, велик риск российских кибератак против США, Накасоне ответил: "Мы сохраняем бдительность каждый день. Каждый день. И я все время анализирую такую возможность".
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва даст отпор любым попыткам подорвать ее информационную безопасность. Он отметил, что Запад сегодня активно взращивает армию хакеров на Украине.
Российские власти неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать с западными странами в борьбе с хакерами, а также вести диалог по кибербезопасности. В апреле МИД России назвал обвинения США в кибератаках со стороны России очередной пропагандой от администрации Джо Байдена, нацеленной "через дискредитацию РФ и ее политики по укреплению международной информационной безопасности прикрыть развязанную киберагрессию".