https://ria.ru/20220601/khakery-1792237134.html

Российские хакеры опубликовали данные о 700 сотрудниках СБУ

Российские хакеры опубликовали данные о 700 сотрудниках СБУ - РИА Новости, 01.06.2022

Российские хакеры опубликовали данные о 700 сотрудниках СБУ

Российская хакерская группа RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Подлинность сведений подтвердил РИА... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T07:06

2022-06-01T07:06

2022-06-01T07:08

в мире

украина

россия

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российская хакерская группа RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Подлинность сведений подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб.Хакерская группа RaHDIt с начала российской спецоперации на Украине ведет информационный ресурс "Немезида", на котором сегодня выложили сведения о кадровом составе СБУ с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания.Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения украинских спецслужбистов, например азартные игры, посещение свингерских вечеринок, а также нетрадиционные наклонности.Так, согласно данным RaHDIt, один из аналитиков СБУ искал в соцсетях сексуальных партнеров-мужчин. Ряд сотрудников СБУ оказались свингерами. Другие были судимы за незаконное употребление и приобретение наркотиков.Как сообщалось ранее, в начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.

https://ria.ru/20220504/ukraina-1786884959.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, служба безопасности украины