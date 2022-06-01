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Российские хакеры опубликовали данные о 700 сотрудниках СБУ - РИА Новости, 01.06.2022
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Российские хакеры опубликовали данные о 700 сотрудниках СБУ
Российские хакеры опубликовали данные о 700 сотрудниках СБУ - РИА Новости, 01.06.2022
Российские хакеры опубликовали данные о 700 сотрудниках СБУ
Российская хакерская группа RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Подлинность сведений подтвердил РИА... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T07:06
2022-06-01T07:08
в мире
украина
россия
служба безопасности украины
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российская хакерская группа RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Подлинность сведений подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб.Хакерская группа RaHDIt с начала российской спецоперации на Украине ведет информационный ресурс "Немезида", на котором сегодня выложили сведения о кадровом составе СБУ с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания.Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения украинских спецслужбистов, например азартные игры, посещение свингерских вечеринок, а также нетрадиционные наклонности.Так, согласно данным RaHDIt, один из аналитиков СБУ искал в соцсетях сексуальных партнеров-мужчин. Ряд сотрудников СБУ оказались свингерами. Другие были судимы за незаконное употребление и приобретение наркотиков.Как сообщалось ранее, в начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.
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в мире, украина, россия, служба безопасности украины
07:06 01.06.2022 (обновлено: 07:08 01.06.2022)
 
Российские хакеры опубликовали данные о 700 сотрудниках СБУ

Российская хакерская группа RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников СБУ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ)
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ). Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российская хакерская группа RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Подлинность сведений подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб.
Хакерская группа RaHDIt с начала российской спецоперации на Украине ведет информационный ресурс "Немезида", на котором сегодня выложили сведения о кадровом составе СБУ с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания.
Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения украинских спецслужбистов, например азартные игры, посещение свингерских вечеринок, а также нетрадиционные наклонности.
Так, согласно данным RaHDIt, один из аналитиков СБУ искал в соцсетях сексуальных партнеров-мужчин. Ряд сотрудников СБУ оказались свингерами. Другие были судимы за незаконное употребление и приобретение наркотиков.
Как сообщалось ранее, в начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.
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