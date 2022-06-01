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Украинские боевики разместили казармы в школах в Николаеве

Украинские боевики разместили казармы в школах в Николаеве - РИА Новости, 01.06.2022

Украинские боевики разместили казармы в школах в Николаеве

Боевики украинских вооруженных формирований разместили казармы в школах и склады боеприпасов в детских садах Николаева, заявил во вторник начальник... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T21:43

2022-06-01T21:43

2022-06-01T21:57

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

лесной

украина

вооруженные силы украины

национальный центр управления обороной рф

михаил мизинцев

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МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Боевики украинских вооруженных формирований разместили казармы в школах и склады боеприпасов в детских садах Николаева, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. "В Николаеве боевики украинских вооруженных формирований оборудовали казармы в школах № 1 (ул. Айвазовского) и № 7 (ул. Потемкинская), а в детском саду № 70 (ул. Фалеевская), и школе № 24 (ул. Лесная) – склады с реактивными снарядами для РСЗО", - сказал он.

николаев (украина)

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украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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