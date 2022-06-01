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Украинские боевики разместили казармы в школах в Николаеве - РИА Новости, 01.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские боевики разместили казармы в школах в Николаеве
Украинские боевики разместили казармы в школах в Николаеве - РИА Новости, 01.06.2022
Украинские боевики разместили казармы в школах в Николаеве
Боевики украинских вооруженных формирований разместили казармы в школах и склады боеприпасов в детских садах Николаева, заявил во вторник начальник... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T21:43
2022-06-01T21:57
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
лесной
украина
вооруженные силы украины
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
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МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Боевики украинских вооруженных формирований разместили казармы в школах и склады боеприпасов в детских садах Николаева, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. "В Николаеве боевики украинских вооруженных формирований оборудовали казармы в школах № 1 (ул. Айвазовского) и № 7 (ул. Потемкинская), а в детском саду № 70 (ул. Фалеевская), и школе № 24 (ул. Лесная) – склады с реактивными снарядами для РСЗО", - сказал он.
николаев (украина)
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николаев (украина), лесной, украина, вооруженные силы украины, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев
21:43 01.06.2022 (обновлено: 21:57 01.06.2022)
 
Украинские боевики разместили казармы в школах в Николаеве

Минобороны: украинские боевики разместили казармы и склады в школах и детсадах в Николаеве

© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin QuaidУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin Quaid
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Боевики украинских вооруженных формирований разместили казармы в школах и склады боеприпасов в детских садах Николаева, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Николаеве боевики украинских вооруженных формирований оборудовали казармы в школах № 1 (ул. Айвазовского) и № 7 (ул. Потемкинская), а в детском саду № 70 (ул. Фалеевская), и школе № 24 (ул. Лесная) – склады с реактивными снарядами для РСЗО", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)ЛеснойУкраинаВооруженные силы УкраиныНациональный центр управления обороной РФМихаил Мизинцев
 
 
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