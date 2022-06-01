https://ria.ru/20220601/kazakhstan-1792324132.html

Казахстан подтвердил ОБСЕ приверженность многовекторной политике

Казахстан подтвердил ОБСЕ приверженность многовекторной политике - РИА Новости, 01.06.2022

Казахстан подтвердил ОБСЕ приверженность многовекторной политике

Власти Казахстана подтвердили председателю ОБСЕ, министру иностранных дел Польши Збигневу Рау приверженность сбалансированной многовекторной политике, сообщил... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:09

2022-06-01T13:09

2022-06-01T13:09

в мире

збигнев рау

касым-жомарт токаев

казахстан

нур-султан

украина

обсе

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НУР-СУЛТАН, 1 июн - РИА Новости. Власти Казахстана подтвердили председателю ОБСЕ, министру иностранных дел Польши Збигневу Рау приверженность сбалансированной многовекторной политике, сообщил первый замглавы МИД республики Акан Рахметуллин.В среду Рау прибыл с официальным визитом в Нур-Султан и провел переговоры с Рахметуллиным."В ходе переговоров мы подтвердили готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ, в том числе в целях реализации наследия Астанинского саммита организации 2010 года. В этой связи мы уделили большое внимание вопросам региональной и глобальной безопасности, в том числе, в контексте ситуации в Украине. Была подтверждена неизменность курса Казахстана на проведение сбалансированной многовекторной внешней политики", - сказал Рахметуллин журналистам после переговоров.Замминистра пояснил, что собеседники также обсудили состояние и перспективы сотрудничества Казахстана и организации, планы по взаимодействию на предстоящие годы.Кроме того, важной темой переговоров "стал дальнейший путь развития Казахстана"."Мы признательны польской стороне и в целом ОБСЕ за поддержку в реализации системных реформ, инициированных президентом Касым-Жомартом Токаевым и направленных на политическую и социально-экономическую модернизацию страны в интересах казахстанского общества. В этой связи визит министра Збигнева Рау в качестве действующего председателя ОБСЕ в преддверии референдума позволяет воочию увидеть и оценить ход системных и институциональных реформ, реализуемых в Казахстане", - отметил он.Рахметуллин поздравил Рау с председательством в ОБСЕ. "Польша приняла председательство в ОБСЕ в сложной геополитической обстановке. Со своей стороны мы готовы оказывать посильное содействие в реализации польскими коллегами этой сложной миссии", - заключил замминистра.

https://ria.ru/20220301/kazakhstan-1775727943.html

https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792283403.html

казахстан

нур-султан

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, збигнев рау, касым-жомарт токаев, казахстан, нур-султан, украина, обсе