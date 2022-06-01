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Глава Казахстана не планирует продлять сроки своих полномочий - РИА Новости, 01.06.2022
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Глава Казахстана не планирует продлять сроки своих полномочий
Глава Казахстана не планирует продлять сроки своих полномочий - РИА Новости, 01.06.2022
Глава Казахстана не планирует продлять сроки своих полномочий
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не имеет намерений через референдум продлевать сроки своих полномочий. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:00
2022-06-01T13:11
в мире
казахстан
алма-ата
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АЛМА-АТА, 1 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не имеет намерений через референдум продлевать сроки своих полномочий.Республиканский референдум по вопросу принятия изменений и дополнений в конституцию Казахстана назначен на 5 июня."Мне внутри страны и за рубежом задают вопрос, собирается ли действующий глава государства через референдум продлевать сроки своих полномочий, так сказать, обнулить президентский срок. Отвечаю: таких намерений не было и не будет", - заявил он, выступая в среду в Алма-Ате на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук.По словам Токаева, к референдуму проявляют большой интерес в казахстанском обществе и за рубежом.Токаев напомнил, что в Казахстане общенациональный референдум по изменениям Конституции пройдет впервые."Это событие станет важным шагом на пути укрепления демократических традиций в нашей стране. Граждане нашей страны в целом понимают значимость конституционных преобразований", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20220527/kazakhstan-1791303702.html
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в мире, казахстан, алма-ата
13:00 01.06.2022 (обновлено: 13:11 01.06.2022)
 
Глава Казахстана не планирует продлять сроки своих полномочий

Глава Казахстана не планирует продлять сроки своих полномочий через референдум

© Pixabay / Lena1964Президентская Резиденция Акорда в Нур-Султане
Президентская Резиденция Акорда в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Pixabay / Lena1964
Президентская Резиденция Акорда в Нур-Султане. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 1 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не имеет намерений через референдум продлевать сроки своих полномочий.
Республиканский референдум по вопросу принятия изменений и дополнений в конституцию Казахстана назначен на 5 июня.
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27 мая, 19:53
Совфед будет наблюдать за референдумом по изменениям конституции Казахстана
"Мне внутри страны и за рубежом задают вопрос, собирается ли действующий глава государства через референдум продлевать сроки своих полномочий, так сказать, обнулить президентский срок. Отвечаю: таких намерений не было и не будет", - заявил он, выступая в среду в Алма-Ате на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук.
По словам Токаева, к референдуму проявляют большой интерес в казахстанском обществе и за рубежом.
"Это говорит о широком социальном запросе на общественно-политические перемены и вере людей в реальность предстоящих изменений. Это закономерно, поскольку реформы проводятся в интересах всего общества, а не для увеличения привилегий отдельных лиц, в том числе президента", - добавил глава государства, слова из выступления которого приводит его пресс-служба.
Токаев напомнил, что в Казахстане общенациональный референдум по изменениям Конституции пройдет впервые.
"Это событие станет важным шагом на пути укрепления демократических традиций в нашей стране. Граждане нашей страны в целом понимают значимость конституционных преобразований", - подчеркнул президент.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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