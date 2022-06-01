https://ria.ru/20220601/kazakhstan-1792321354.html

Глава Казахстана не планирует продлять сроки своих полномочий

Глава Казахстана не планирует продлять сроки своих полномочий - РИА Новости, 01.06.2022

Глава Казахстана не планирует продлять сроки своих полномочий

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не имеет намерений через референдум продлевать сроки своих полномочий. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:00

2022-06-01T13:00

2022-06-01T13:11

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АЛМА-АТА, 1 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не имеет намерений через референдум продлевать сроки своих полномочий.Республиканский референдум по вопросу принятия изменений и дополнений в конституцию Казахстана назначен на 5 июня."Мне внутри страны и за рубежом задают вопрос, собирается ли действующий глава государства через референдум продлевать сроки своих полномочий, так сказать, обнулить президентский срок. Отвечаю: таких намерений не было и не будет", - заявил он, выступая в среду в Алма-Ате на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук.По словам Токаева, к референдуму проявляют большой интерес в казахстанском обществе и за рубежом.Токаев напомнил, что в Казахстане общенациональный референдум по изменениям Конституции пройдет впервые."Это событие станет важным шагом на пути укрепления демократических традиций в нашей стране. Граждане нашей страны в целом понимают значимость конституционных преобразований", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20220527/kazakhstan-1791303702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан, алма-ата