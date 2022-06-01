https://ria.ru/20220601/karamel-1792411730.html

Хозяин пермского отеля "Карамель", где погибли пять человек, вышел по УДО

Хозяин пермского отеля "Карамель", где погибли пять человек, вышел по УДО - РИА Новости, 01.06.2022

Хозяин пермского отеля "Карамель", где погибли пять человек, вышел по УДО

Потерпевшие по делу о трагедии в пермском отеле "Карамель", где при прорыве трубы с кипятком погибли люди, отозвали все документы о взыскании ущерба с... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T16:57

2022-06-01T16:57

2022-06-01T16:57

чп с прорывом трубы в пермском отеле

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 1 июн - РИА Новости. Потерпевшие по делу о трагедии в пермском отеле "Карамель", где при прорыве трубы с кипятком погибли люди, отозвали все документы о взыскании ущерба с осужденного хозяина заведения, он выплатил больше половины суммы и вышел по УДО.В начале 2022 года приставы арестовали недвижимость хозяина пермского отеля "Карамель" Сергея Щербакова. Речь шла о нескольких объектах в Перми: арендуемое банным комплексом "Фараон" здание на улице Чайковского, помещение супермаркета на улице Советской Армии и еще несколько точек в этом же районе. Имущество с соблюдением всех процедур планировалось продать для взыскания с осужденного 15 миллионов рублей для выплаты ущерба семерым потерпевшим. Мероприятия могли быть отменены, если бы Щербаков погасил "долг", объясняли в УФССП.Фигурант пытался оспорить арест недвижимости, но суд отказал ему в рассмотрении иска. Как уточняли в ведомстве, после этого, рискуя лишиться прибыли от аренды недвижимости, он перечислил взыскателям около 4 миллионов рублей."Все взыскатели отозвали исполнительные листы, поэтому в ближайшее время исполнительные производства будут окончены", — рассказали РИА Новости в пермском УФССП.Как пояснила собеседница агентства, потерпевшие не в один день, но в короткий период времени пришли в отдел, занимавшийся исполнительными производствами по Щербакову, и написали заявления об отзыве исполнительных документов."Подзащитный выплатил значительно больше половины от общей суммы ущерба. Он активно гасил ущерб и, конечно, намерен выплатить всю сумму, в соответствии с договоренностями с потерпевшими. Они настроены к нему очень лояльно", — рассказала РИА Новости адвокат Щербакова Елена Рудакова. Она добавила, что в мае суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Щербакова, потерпевшие не возражали против такого решения. "На сегодняшний день он уже освобожден", - добавила она.Хозяин мини-отеля "Карамель" Сергей Щербаков в феврале 2021 года был приговорён к пяти годам лишения свободы за "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". Сначала он отбывал наказание в колонии общего режима, а в феврале 2022 года был переведен в колонию-поселение.В ночь на 20 января 2020 года в результате порыва магистрального трубопровода, принадлежащего ОАО "Пермская сетевая компания", потоки горячей воды проникли в мини-отель, где находились постояльцы. От полученных ожогов пять человек, в том числе малолетняя девочка, скончались на месте, а еще трое получили ожоги, повлекшие тяжкий вред здоровью. По решению суда, Щербаков должен был выплатить пострадавшим по 1 миллиону рублей компенсации, представителям погибших — по 3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20200120/1563623915.html

https://ria.ru/20200121/1563647494.html

пермь

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чп с прорывом трубы в пермском отеле, происшествия, пермь