Зеленский: Киев не будет использовать ракетные системы для ударов по России
Зеленский заявил, что Киев не планирует использовать ракетные системы для ударов по России
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.
"Я знаю, что некоторые люди в США или люди в Белом доме говорят, что мы можем использовать их (дальнобойные ракеты - ред.) для нападения на Россию: смотрите, мы не планируем атаковать Россию. Российская Федерация нас не интересует. Мы не воюем на их территории", - сказал Зеленский в интервью телеканалу Newsmax.
РФ направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.