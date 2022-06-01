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Зеленский: Киев не будет использовать ракетные системы для ударов по России - РИА Новости, 01.06.2022
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Зеленский: Киев не будет использовать ракетные системы для ударов по России
Зеленский: Киев не будет использовать ракетные системы для ударов по России - РИА Новости, 01.06.2022
Зеленский: Киев не будет использовать ракетные системы для ударов по России
Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T05:35
2022-06-01T05:35
россия
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил журналистам во вторник, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые США планируют поставить Киеву в рамках нового пакета военной помощи, будут способны поражать цели на расстоянии порядка 80 километров.РФ направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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россия, украина, сша, нато, в мире
05:35 01.06.2022
 
Зеленский: Киев не будет использовать ракетные системы для ударов по России

Зеленский заявил, что Киев не планирует использовать ракетные системы для ударов по России

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.
Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил журналистам во вторник, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые США планируют поставить Киеву в рамках нового пакета военной помощи, будут способны поражать цели на расстоянии порядка 80 километров.
"Я знаю, что некоторые люди в США или люди в Белом доме говорят, что мы можем использовать их (дальнобойные ракеты - ред.) для нападения на Россию: смотрите, мы не планируем атаковать Россию. Российская Федерация нас не интересует. Мы не воюем на их территории", - сказал Зеленский в интервью телеканалу Newsmax.
РФ направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
ПТРК Джавелин - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
03:23
В Белом доме назвали стоимость нового пакета военной помощи Украине
 
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