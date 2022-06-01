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Зеленский: Киев не будет использовать ракетные системы для ударов по России

Зеленский: Киев не будет использовать ракетные системы для ударов по России - РИА Новости, 01.06.2022

Зеленский: Киев не будет использовать ракетные системы для ударов по России

Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T05:35

2022-06-01T05:35

2022-06-01T05:35

россия

украина

сша

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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил журналистам во вторник, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые США планируют поставить Киеву в рамках нового пакета военной помощи, будут способны поражать цели на расстоянии порядка 80 километров.РФ направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220601/stoimost-1792230315.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, сша, нато, в мире