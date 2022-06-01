https://ria.ru/20220601/ispolzovanie-1792230644.html
Белый дом: Киев пообещал не использовать HIMARS для ударов по России
Белый дом: Киев пообещал не использовать HIMARS для ударов по России - РИА Новости, 01.06.2022
Белый дом: Киев пообещал не использовать HIMARS для ударов по России
США не поощряют Украину к нанесению ударов по целям на территории России и заручились ее обещанием не использовать для этого поставляемое ей вооружение, заявил... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T03:33
2022-06-01T03:33
2022-06-01T03:50
в мире
россия
украина
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601198949_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_ec642999344e12292326280d80595bb1.jpg
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. США не поощряют Украину к нанесению ударов по целям на территории России и заручились ее обещанием не использовать для этого поставляемое ей вооружение, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.Новый пакет американской военной помощи будет включать ракетные системы HIMARS дальностью порядка 80 километров.По его словам, США не стремятся продлить боевые действия, "лишь для того, чтобы причинить боль России".Он заявил, что Украина пообещала не использовать передаваемое ей оружие, включая HIMARS, против целей на российской территории."Опираясь на полученные заверения, мы вполне уверены, что они этого делать не будут", - добавил представитель Белого дома.РФ направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220601/territoriya-1792230441.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601198949_401:0:3010:1957_1920x0_80_0_0_73df79455ff7b3f9661f65fee6e27322.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, нато
03:33 01.06.2022 (обновлено: 03:50 01.06.2022)
Белый дом: Киев пообещал не использовать HIMARS для ударов по России
Белый дом: Киев пообещал не использовать HIMARS для ударов по целям в России
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. США не поощряют Украину к нанесению ударов по целям на территории России и заручились ее обещанием не использовать для этого поставляемое ей вооружение, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
Новый пакет американской военной помощи будет включать ракетные системы HIMARS дальностью порядка 80 километров.
"Мы не поощряем Украину к ударам за пределами ее границ и не предоставляем ей возможностей для этого", - сообщил чиновник журналистам.
По его словам, США не стремятся продлить боевые действия, "лишь для того, чтобы причинить боль России".
Он заявил, что Украина
пообещала не использовать передаваемое ей оружие, включая HIMARS, против целей на российской территории.
"Опираясь на полученные заверения, мы вполне уверены, что они этого делать не будут", - добавил представитель Белого дома.
РФ
направила всем странам, включая США
, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО
"играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.