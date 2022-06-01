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Белый дом: Киев пообещал не использовать HIMARS для ударов по России

Белый дом: Киев пообещал не использовать HIMARS для ударов по России - РИА Новости, 01.06.2022

Белый дом: Киев пообещал не использовать HIMARS для ударов по России

США не поощряют Украину к нанесению ударов по целям на территории России и заручились ее обещанием не использовать для этого поставляемое ей вооружение, заявил... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T03:33

2022-06-01T03:33

2022-06-01T03:50

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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. США не поощряют Украину к нанесению ударов по целям на территории России и заручились ее обещанием не использовать для этого поставляемое ей вооружение, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.Новый пакет американской военной помощи будет включать ракетные системы HIMARS дальностью порядка 80 километров.По его словам, США не стремятся продлить боевые действия, "лишь для того, чтобы причинить боль России".Он заявил, что Украина пообещала не использовать передаваемое ей оружие, включая HIMARS, против целей на российской территории."Опираясь на полученные заверения, мы вполне уверены, что они этого делать не будут", - добавил представитель Белого дома.РФ направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220601/territoriya-1792230441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, сша, нато