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Белый дом: Киев пообещал не использовать HIMARS для ударов по России - РИА Новости, 01.06.2022
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Белый дом: Киев пообещал не использовать HIMARS для ударов по России
Белый дом: Киев пообещал не использовать HIMARS для ударов по России - РИА Новости, 01.06.2022
Белый дом: Киев пообещал не использовать HIMARS для ударов по России
США не поощряют Украину к нанесению ударов по целям на территории России и заручились ее обещанием не использовать для этого поставляемое ей вооружение, заявил... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T03:33
2022-06-01T03:50
в мире
россия
украина
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. США не поощряют Украину к нанесению ударов по целям на территории России и заручились ее обещанием не использовать для этого поставляемое ей вооружение, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.Новый пакет американской военной помощи будет включать ракетные системы HIMARS дальностью порядка 80 километров.По его словам, США не стремятся продлить боевые действия, "лишь для того, чтобы причинить боль России".Он заявил, что Украина пообещала не использовать передаваемое ей оружие, включая HIMARS, против целей на российской территории."Опираясь на полученные заверения, мы вполне уверены, что они этого делать не будут", - добавил представитель Белого дома.РФ направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, украина, сша, нато
03:33 01.06.2022 (обновлено: 03:50 01.06.2022)
 
Белый дом: Киев пообещал не использовать HIMARS для ударов по России

Белый дом: Киев пообещал не использовать HIMARS для ударов по целям в России

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince BisardАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. США не поощряют Украину к нанесению ударов по целям на территории России и заручились ее обещанием не использовать для этого поставляемое ей вооружение, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
Новый пакет американской военной помощи будет включать ракетные системы HIMARS дальностью порядка 80 километров.
"Мы не поощряем Украину к ударам за пределами ее границ и не предоставляем ей возможностей для этого", - сообщил чиновник журналистам.
По его словам, США не стремятся продлить боевые действия, "лишь для того, чтобы причинить боль России".
Он заявил, что Украина пообещала не использовать передаваемое ей оружие, включая HIMARS, против целей на российской территории.
"Опираясь на полученные заверения, мы вполне уверены, что они этого делать не будут", - добавил представитель Белого дома.
РФ направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
03:29
Белый дом: США не будут давить на Киев в вопросе территориальных уступок
 
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