https://ria.ru/20220601/inturist-1791944848.html
Российские компании возобновят продажу туров в Японию
Российские компании возобновят продажу туров в Японию - РИА Новости, 01.06.2022
Российские компании возобновят продажу туров в Японию
Туроператор "Интурист" выставляет путевки в Японию и запускает экскурсионные программы, однако другие участники рынка пока оценивают риски, рассказали РИА... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T02:31
2022-06-01T02:31
2022-06-01T02:31
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Туроператор "Интурист" выставляет путевки в Японию и запускает экскурсионные программы, однако другие участники рынка пока оценивают риски, рассказали РИА Новости представители российских компаний.Там уточнили, что на протяжении последних двух лет, пока Япония была закрыта для российских путешественников, наблюдался отложенный спрос. "Очевидно, что туры будут востребованы, как только снимут все ограничения и появятся прямые рейсы в Токио из Москвы, Владивостока и других российских городов", — пояснили эксперты.Директор по развитию национальной сети турагентств Onlinetur.ru Игорь Блинов, в свою очередь, также оценил турпоток в Японию как минимальный. Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян сообщил, что их компании необходимо время на изучение всей ситуации с санкциями и платежами в Японии. Не исключили запуска турпрограмм в эту страну и в Anex Tour.В АТОР уточнили, что приезжать в Японию разрешат только в составе организованных групп. Для визы необходимо предоставить дополнительный документ от принимающей компании, который можно получить через российского туроператора.Посольство Японии в РФ сообщило, что с 10 июня возобновляется выдача виз россиянам.
https://ria.ru/20220528/indoneziya-1791415343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, япония, токио, россия, интурист, anex tour, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, куда поехать, куда можно лететь
Российские компании возобновят продажу туров в Японию
"Интурист" запускает экскурсионные программы в Японию, которая с 10 июня выдает визы
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Туроператор "Интурист" выставляет путевки в Японию и запускает экскурсионные программы, однако другие участники рынка пока оценивают риски, рассказали РИА Новости представители российских компаний.
"Пока без прямых рейсов добраться в Страну восходящего солнца можно только через ОАЭ или Стамбул. Так что количество туристов будет минимальным", — рассказали в пресс-службе "Интуриста".
Там уточнили, что на протяжении последних двух лет, пока Япония была закрыта для российских путешественников, наблюдался отложенный спрос. "Очевидно, что туры будут востребованы, как только снимут все ограничения и появятся прямые рейсы в Токио из Москвы, Владивостока и других российских городов", — пояснили эксперты.
Директор по развитию национальной сети турагентств Onlinetur.ru Игорь Блинов, в свою очередь, также оценил турпоток в Японию как минимальный.
"Еще с Дальнего Востока жители смогут добраться, но на 99 процентах населения это никак не скажется, так как прямых рейсов нет", — указал он.
Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян сообщил, что их компании необходимо время на изучение всей ситуации с санкциями и платежами в Японии. Не исключили запуска турпрограмм в эту страну и в Anex Tour.
В АТОР уточнили, что приезжать в Японию разрешат только в составе организованных групп. Для визы необходимо предоставить дополнительный документ от принимающей компании, который можно получить через российского туроператора.
Посольство Японии в РФ сообщило, что с 10 июня возобновляется выдача виз россиянам.