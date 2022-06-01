https://ria.ru/20220601/ikea-1792272748.html

В российских магазинах IKEA заработают отделы возврата

В российских магазинах IKEA заработают отделы возврата - РИА Новости, 01.06.2022

В российских магазинах IKEA заработают отделы возврата

С 1 июня магазины IKEA начнут работать на возврат товаров, сообщается в пресс-релизе, который опубликован на сайте компании. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:56

2022-06-01T10:56

2022-06-01T12:59

экономика

россия

ikea international group

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. С 1 июня магазины IKEA начнут работать на возврат товаров, сообщается в пресс-релизе, который опубликован на сайте компании."С 1 июня отделы обмена и возврата в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает каждый день с 08:00 до 21:00 по местному времени", — уточнили в IKEA.Вернут деньги за покупку на банковскую карту или расчетный счет: с возвратом наличными у компании возникли трудности "по техническим причинам".Шведская сеть IKEA с 4 марта на неопределенный срок закрыла магазины в России. Компания работала в России с 2000 года.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, ikea international group