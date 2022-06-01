https://ria.ru/20220601/ikea-1792272748.html
В российских магазинах IKEA заработают отделы возврата
В российских магазинах IKEA заработают отделы возврата - РИА Новости, 01.06.2022
В российских магазинах IKEA заработают отделы возврата
С 1 июня магазины IKEA начнут работать на возврат товаров, сообщается в пресс-релизе, который опубликован на сайте компании. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:56
2022-06-01T10:56
2022-06-01T12:59
экономика
россия
ikea international group
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. С 1 июня магазины IKEA начнут работать на возврат товаров, сообщается в пресс-релизе, который опубликован на сайте компании."С 1 июня отделы обмена и возврата в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает каждый день с 08:00 до 21:00 по местному времени", — уточнили в IKEA.Вернут деньги за покупку на банковскую карту или расчетный счет: с возвратом наличными у компании возникли трудности "по техническим причинам".Шведская сеть IKEA с 4 марта на неопределенный срок закрыла магазины в России. Компания работала в России с 2000 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, ikea international group
10:56 01.06.2022 (обновлено: 12:59 01.06.2022)
В российских магазинах IKEA заработают отделы возврата
В российских магазинах IKEA в полдень 1 июня откроют отделы возврата товаров